“Todas las de perder”: Históricos del Inter le hablaron ‘claritico’ a Cuadrado

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán desató la furia de muchos hinchas ‘nerazzurri’, especialmente porque el colombiano brilló muchos años en un rival directo como lo es la Juventus. Tanto es así, que hasta un histórico futbolista le tuvo que hablar directo a ‘el panita’.

Aunque JuanGui firmó un contrato solamente por un año con el Inter, su llegada causó mucho revuelo, pues nadie lo tenía entre sus planes. De todas maneras, aunque los hinchas ya expresaron su molestia, ahora fue turno de que históricos futbolistas del Inter hablaran.

Históricos del Inter le hablaron ‘claritico a Cuadrado’:

Marco Materazzi, campeón del Mundial 2006 con Italia y quien es recordado por ser quien recibió el mítico cabezazo de Zidane en la final, aunque sí dijo que tenía todas las de perder por el revuelo que era lógico causara su llegada al Inter, aseguró que le parece una decisión valiente y hasta elogió al colombiano por su desempeño futbolístico:

“La afición fue clara con su posición sobre el fichaje. Juan Guillermo Cuadrado hizo una elección valiente, tiene todas las de perder. Pero como jugador, no hay duda: tiene que demostrar lo que vale, puede hacer mucho bien. Si ha hecho una elección así, debe estar motivado”, dijo Materazzi.

Por otro lado, Alessandro Altobelli, quien logró 4 títulos con el Inter y también fue campeón de la Copa del Mundo en 1982, aseguró que no hay que criticar la llegada del ‘panita’, sino que al contrario hay que aprovechar toda la experiencia y talento que puede aportar:

“Su llegada al Inter fue una sorpresa, pero ahora el fútbol ha cambiado, ya no tiene ese efecto. Cuadrado siempre ha hecho su parte. Puede jugar de lateral o de extremo. Es un jugador que entrega su alma cuando juega, tal vez necesita más control cuando está en el campo. Pero aparte de la procedencia, que repito, ya no hay que mirar, no hay por qué criticar su llegada”