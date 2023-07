Gamero habló ‘sin pelos en la lengua’ del posible regreso de Daniel Ruiz a ‘Millos’

Aunque no logró coronarse campeón con Millonarios. Daniel Ruiz es uno de los futbolistas que más se ha destacado en el cuadro ‘Embajador’ durante los últimos años. Luego de su aventura por Brasil, empezó a sonar un posible regreso al equipo dirigido por Alberto Gamero, quien habló ‘claritico’ al respecto.

El paso de Daniel Ruiz por Santos no ha sido el esperado, pues no se ha logrado consolidar en la titular y cada vez tiene menos minutos de juego. Es por tal razón que sin importar que aún le quedan seis meses de contrato en Brasil, ha empezado a tomar fuerza los rumores de su salida.

Por supuesto, los hinchas de ‘Millos’ rápidamente se ilusionaron con la posibilidad de que el joven futbolista regresara y Gamero no fue ajeno, por lo que de frente habló de la situación.

Gamero habló del posible regreso de Daniel Ruiz:

El estratega de 59 años no dio ilusiones para los hinchas que esperan volver a ver a Daniel Felipe con la camiseta de Millonarios y dejó bien en claro que ni ha hablado con el jugador, ni hay nada adelantado para la negociación:

“Lo de Daniel está quieto porque él tiene un contrato con Santos. Puede que no esté jugando, pero allá está. No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre. No he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer”

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El equipo bogotano se enfrentará al Deportivo Pereira este sábado 22 de julio, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2023-2 y lo hará con el equipo ‘de gala’, a excepción de Andrés Llinás, quien será baja a causa de una lesión muscular.