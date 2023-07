“Mi equipo”: JuanFer presumió a sus nuevos compañeros con una foto en Medellín

Juan Fernando Quintero ha pasado la página de su paso por Junior de Barranquilla y sigue con sus proyectos. En esta ocasión, aprovechó para presumir de sus compañeros con una foto en Instagram y les escribió: “Mi equipo”.

Aunque mucho se ha hablado de JuanFer y todo el revuelo que se ocasionaron sus declaraciones en las que pedía no seguir en el Junior, entre otras cosas, por no sentise cómodo con el ‘Bolillo’ Gómez como entrenador. De hecho, no es el único futbolista que no continuó en el ‘tiburón’ por causa del entrenador, pues Iván Scarpeta, defensor que llegará a Independiente Santa Fe, le echó toda la culpa a Hernán Darío.

De todas maneras, el mediocampista de 30 años intenta pasar la página y continúa con sus proyectos, que en varias ocasiones ha presumido a través de sus redes sociales.

¿Cuál es el nuevo proyecto de JuanFer?

‘Rúnico Medellín’ es el nombre del nuevo proyecto de Quintero, que pese a no haber dado muchos detalles al respecto hasta ahora, sí ha mostrado el proceso de construcción de las obras, que ya está en su recta final.

En la cuenta de Instagram de Rúnico Medellín se podría adelantar que se trata de un restaurante, pues en la descripción del lugar está escrito: “Meals, Mind & Music”, que traduce como “Comida, mente y música”.

“Mi equipo”, JuanFer presumió a sus compañeros:

El futbolista paisa compartió en la noche del martes 18 de julio, una foto de sus compañeros y colaboradores en Rúnico, además, con el uniforme de River Plate, equipo donde brilló Juan Fernando.

Quintero escribió al lado de la fotografía de su historia de Instagram: “Mi equipo”.

A continuación la publicación de JuanFer: