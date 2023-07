El ‘curioso mensajito’ que dejó JuanFer tras la derrota del Junior

El nombre de Juan Fernando Quintero ha sonado con bastante fuerza después de su petición de salir del Junior, equipo que en la primera fecha de la Liga BetPlay 2023-2 perdió con Águilas Doradas. El jugador dejó un curioso ‘mensajito’.

El arranque liguero del segundo semestre del fútbol colombiano, por lo general, va marcando el rumbo del rendimiento de los equipos. Por supuesto que Junior es bien observado, no solamente por ser uno de los equipos destacados, sino por toda la polémica que se ha armado alrededor del ‘Bolillo’.

La hinchada del equipo no está para nada contenta y se vio reflejado en la asistencia al estadio: El Metropolitano estaba casi vacío y podría continuar así hasta que no mejore el equipo.

De todas maneras, ‘JuanFer’ puede que haya alborotado el avispero con el mensaje que dejó a través de su cuenta de Instagram:

El mensaje de JuanFer:

Quintero no olvida su pasado y aprovechó para dejarle un mensaje a River Plate, que tras su victoria a Estudiantes de la Plata de este sábado 15 de julio, se consagró campeón de la liga de Argentina.

“El buen juego reina felicidades River Plate. CAMPEONES”, fue el sencillo mensaje que dejó en su cuenta de Twitter.

¿Indirectazo?

Aunque no habló de nada acerca del Junior o su entorno, dentro de las razones que brindó para no continuar en el conjunto ‘tiburón’ es que no se siente cómodo en el estilo de juego propuesto por Hernán Darío. Teniendo ello en cuenta, cobraría más sentido su frase de: “El buen juego reina”.

Sorprendentemente, muchos bancaron a JuanFer: La mayoría de comentarios que le respondieron a la publicación del mediocampista son “Te amo”, o algunos hinchas de River pidiendo que regrese al equipo rioplatense.