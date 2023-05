“Como cuando yo era futbolista”, Mayer Candelo utilizó su carrera como ejemplo para James

Las declaraciones de James Rodríguez en su más reciente entrevista, una vez más, han levantado polémica entre quienes le hallan la razón y quienes creen que es un “exfutbolista” intentando revivir su carrera.

A esta conversación se unió el exfutbolista de Millonarios, Mayer Candelo, quien pese a intentar no atacar ‘tan duro’ a James, le terminó dando con todo y hasta puso su carrera como ejemplo.

Aunque en la misma entrevista James dejó en claro que es consciente que es un futbolista que divide opiniones entre la gente, también aseguró que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado, e incluso desmintió muchos rumores que surgieron alrededor de él, acerca de peleas o malas relaciones con sus anteriores equipos, entrenadores o excompañeros.

De todas maneras, sus palabras dieron de qué hablar y algunos ni siquiera ‘creyeron’ en lo que dijo James.

El otrora futbolista aseguró que al ‘10′ no se le debe caer por todo lo que haga porque ha sido uno de los exponentes de muchas alegrías en la selección Colombia, pero sí dejó en claro que cree que James siempre busca culpables por las circunstancias que se le presentan en su carrera y no asume.

Como cuando yo era futbolista. No siempre puedo culpar a los demás.

Por ejemplo, yo me equivocaba y tengo que aceptar mis errores y por qué mi entrenador no me pone.

— Mayer Candelo