Video: aficionados del fútbol despliegan banderas de apoyo a Palestina en cercanías de El Campín

Hace varios días ha sido polémico el tema de la presencia de banderas pro Palestina en en el Estadio El Campín, en el marco del partido por Copa Libertadores entre Millonarios y Palestino de Chile. Incluso el mismo presidente Gustavo Petro se refirió al encuentro deportivo, en el que llamó a expresarse al “barrismo social”.

Esto ha causado polémica porque algunos hinchas del equipo ‘Embajador’, han pedido que no se “politice el fútbol” ya que se trata de un asunto del deporte; no obstante, también hubo sectores que estuvieron de acuerdo de que una vez inicie el partido, se pueda ondear banderas y mensajes que apoyen “la causa palestina”, esto en el contexto actual del conflicto de Medio Oriente entre Palestina e Israel.

Y aunque la Conmebol decidió que para desplegar este tipo de banderas en el Estadio El Campín, solo se podía en la tribuna oriental sur establecida para los visitantes, algunos aficionados y personas del común llegaron al máximo escenario deportivo de los bogotanos para ondear mensajes y banderas en el puente peatonal cercano al estadio.

Cerca del estadio El Campín donde se realizará el partido entre Millonarios y Palestino en la Copa Libertadores. pic.twitter.com/9toGn52Q7V — Palestina Hoy (@HoyPalestina) May 15, 2024

Incluso la misma senadora María José Pizarro, publicó en sus redes sociales una imagen de una bandera gigante.

“Colombia no apoya genocidios! Nuestra nación pide un alto al fuego en Gaza, ondea su bandera en Bogotá como manifestación de apoyo al pueblo palestino, en defensa de su vida y de la paz”.

Nuestra nación pide un alto al fuego en Gaza, ondea su bandera en Bogotá como manifestación de apoyo al pueblo palestino, en defensa de su vida y de la paz. 🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/vWJImNghvk — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 15, 2024

Petro y la petición que le hizo a la Conmebol para el partido de Millonarios vs Palestino

Se conoció por medio del periodista Cesar Augusto Londoño, que el presidente Gustavo Petro le habría solicitado a las autoridades de la Conmebol, el permiso para desplegar una bandera grande de Palestina en apoyo a este país, no obstante, el mismo organismo le habría negado la posibilidad ya que iría contra el reglamento de la competición.

“El presidente Petro solicitó a la Comisión Distrital meter al estadio El Campín esta noche una bandera gigante de Palestina. Las autoridades de Conmebol le manifestaron que no se podía, por reglamento no se admiten manifestaciones políticas en los estadios. Millonarios vs Palestino”, fue el mensaje que escribió el periodista por redes sociales.