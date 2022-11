Queiroz no podía eliminar tres selecciones del Mundial y esperar que no le hicieran memes

si Carlos Queiroz opina, no coincido.

si Queiroz habla, no escucho.

si Queiroz pierde, lo celebro.

si Queiroz celebra, yo perdí

si Queiroz tiene 100 haters, yo soy uno de ellos.

si Queiroz tiene 1 hater, yo soy ese hater.

si Queiroz no tiene haters, es porque habré muerto. pic.twitter.com/ttkh3O7waH