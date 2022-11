FIFA aprovechó que Carlos Antonio estaba en Qatar para premiarlo, ¿por qué?

Aunque la selección Colombia no está en el Mundial de Qatar 2022, periodistas como Carlos Antonio Vélez sacan la cara y dicen presente en representación del país. Aunque es muy polémico con el 90% de sus comentarios, lleva ocho coberturas en Copas del Mundo y es algo que hasta el presidente de la FIFA admira y destacó.

Vea también: Sin miedo a nada: con bandera LGBT+ en mano, hincha invadió partido de Qatar 2022

¿Por qué lo premiaron?

Resulta que desde la FIFA reconocieron a los periodistas que han cubierto más de ocho Mundiales y el colombiano, de 69 años, suma un total de 12, siendo el primero, el que se realizó en Argentina en 1978.

Un video de Antena 2 publicó las palabras del presidente de la FIFA en honor, no solo a Carlos Antonio, sino a los periodistas que han conseguido tal hito.

#MundialQatar2022 | ¡12 y contando! Carlos Antonio Vélez fue homenajeado por FIFA luego de cubrir varias Copas del Mundo. pic.twitter.com/Dk3IwWjjaW — Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) November 29, 2022

Vea acá: ¿Recuerda al niño que hizo su álbum del Mundial en Braille? Conmovió con su celebración por gol de Messi

Presidente de la FIFA lo elogió:

El primero en hablar fue entonces Gianni Infantino, quien destacó la labor de cada uno de los corresponsales encargados de llevar la información desde la sede del torneo hasta sus respectivos países y hasta aseguró que son la envidia de muchos:

“Los envidio y seguro, millones de fanáticos los envidia, porque algunos de ustedes han participado cubriendo ocho mundiales o más y, por eso, ustedes reciben este reconocimiento” fueron las palabras del mandatario.

Vélez también habló:

Después de recibir su galardón, se mostró muy contento y orgulloso de su trabajo, por lo que agradeció, específicamente, al fútbol:

“Aquí hay leyendas del periodismo, verdaderamente y yo me siento muy honrado. Ha pasado el tiempo; me he ido colgando estas medallas con el tiempo, que son solamente eso: tiempo. Eso sí, he aprendido mucho y vivo gracias al fútbol” dijo el periodista de RCN.