“Nunca entré tan fácil a un país” Vélez desmintió las denuncias de periodistas en Qatar

Las denuncias del Mundial de Qatar 2022 por parte del trato a los periodistas ha sido motivo de polémica, pues han demostrado las estrictas e incoherentes normas con las que el país les impiden hacer su trabajo, tal como se estipula en su credencial de prensa.

Sin embargo, Carlos Antonio Vélez aseguró que eso es “mentira” y explicó cómo pudo grabar sin problema

El periodista de Win Sports llegó a Qatar para cubrir el que será su duodécima Copa del Mundo y se hizo valer de toda su experiencia para entrar sin inconvenientes al país, a diferencia de algunos colegas suyos. Vélez aseguró que el proceso para entrar fue muy fácil y rápido.

Nunca entré tan fácil a un país, ni a Colombia.

En un minuto pasé la máquina, puse el pasaporte Colombia, me salió un chulo verde, me paro frente a un espejo, me mide de arriba abajo y me abre la puerta para entrar.

— Carlos Antonio Vélez