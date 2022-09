Gamero le tiró fuerte a Lorenzo: “miren si es más importante una final o un amistoso”

Pese a que Millonarios sigue siendo el líder del campeonato, sus últimos cuatro partidos han sido irregulares, pues ha cosechado cinco puntos de doce posibles, producto de dos empates, una victoria y una derrota. Alberto Gamero, se refirió al equipo y cómo llega para la final de la Copa Betplay frente al Junior, especialmente con la posibilidad de no contar con Álvaro Montero Andrés Llinás, convocados para la selección Colombia. El entrenador no se mostró contento por no tenerlos para el partido clave.

Juan Moreno y Óscar Venegas fueron los reemplazantes de los seleccionados por Lorenzo en el partido en que los ‘Embajadores’ repartieron puntos con América de Cali. Aun después de ceder dos puntos en casa, Gamero habló con total tranquilidad de su equipo y se le ve con confianza para el resto del semestre.

En primer lugar, se refirió a los centrales elegidos ante la ausencia de Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas:

Los centrales hicieron un buen trabajo a pesar de los goles. Me da tranquilidad que el que juega responde. — Alberto Gamero.

De igual manera, el técnico ‘albiazul’ habló del partido de este miércoles 28 de septiembre frente al Junior de Barranquilla por la disputa de la Copa.

La idea era que el 80 % del equipo jugará estos 3 partidos, estamos recuperando bien, no faltó exigencia. Vamos a ver el miércoles, si todo se da, ellos pueden estar el miércoles. — Alberto Gamero.

¿Qué dijo sobre Néstor Lorenzo?

Aunque el entrenador de la selección Colombia señaló que intentó correr la final de la Copa Betplay y habló con Gamero para no afectar al equipo con la convocatoria de sus jugadores, el samario mostró su disgusto por la participación de sus pupilos en los amistosos de la ‘Tricolor’, justo cuando se disputa un partido tan determinante.

Vi que va a jugar Llinás con la Selección y es para nosotros una alegría. Va a jugar con una camada de jugadores importantes. Yo no voy a decir nada, pero sí espero que ellos sepan mirar si es más importante que jueguen una final o un amistoso. — Alberto Gamero.

El samario continuó y no pierde esperanzas de poder contar con ellos para el partido, gracias al avión privado que les permitiría llegar a tiempo de cara al partido.

Lo importante es que el charter no tenga inconvenientes del clima, vamos a preguntarles a Llinás y Montero si se sienten bien para jugar. — Alberto Gamero.

No es la primera vez:

Gamero se refirió a su paso por el Tolima, cuando dirigía a Jaminton Campaz y la ‘Tricolor’ quería llevarlo a sus convocatorias.