Dura bajada de caña del director del equipo a ‘Rigo’ por la llegada de Carapaz

Aun sin finalizar la Vuelta a España 2022, la escuadra estadounidense Education First, donde militan los colombianos Rigoberto Urán y Esteban Cháves, oficializó la llegada de Richard Carapaz. Su fichaje y la no renovación de ‘Rigo’ han dado pie a pensar que el ‘Toro de Urrao’ no seguirá en el equipo. Incluso Juanma Gárate, director del EF, habló sobre el colombiano y la llegada del ecuatoriano.

En entrevista con Semana, Juanma Gárate declaró que su equipo no ha estado a la altura de los objetivos planteados previo al arranque de la Vuelta a España. El directivo aseguró que la estrategia cambió a buscar victorias de etapa como prioridad.

El director resaltó la edad del colombiano como un factor que pudo interferir en sus objetivos, pero también exaltó que tenerlo en sus filas es asegurar, al menos, un buen puesto en la clasificación general.

La idea inicial es disputar la clasificación general. Los años van pasando para él (Urán), pero siempre es un corredor que da garantía en la clasificación general. — Juanma Gárate

Gárate, no solamente habló de ‘Rigo’, también trajo a colación a Esteban Chaves, quien se incorporó a su equipo recientemente y no tuvo la mejor participación hasta que se retiró previo a la etapa 16.

El español valoró el cambio de equipo de Chaves para defender su actuación.

Lo mismo con Esteban, es nuevo en el equipo, pero viene de siete años en una misma estructura. Es un año de adaptación para él, por eso es un año de altibajos. — Juanma Gárate

De igual manera, aseguró que en la Vuelta a España, su plan inicial era luchar en la clasificación general a través de los dos colombianos.

Nos ha costado encontrar el punto de forma para mantener el plan inicial que era mantener la general con ellos (Chaves y Urán). — Juanma Gárate

¿Qué dijo sobre ‘Rigo’?

El director confirmó que sin importar el resultado en la última gran vuelta del año, el equipo tendrá a Richard Carapaz como líder para el próximo año, por sobre el colombiano que tantos puntos ha sumado para el EF.

Nos hace falta un líder sólido como es Richard. Es un corredor acostumbrado a correr de manera ofensiva y atenta Tenemos el equipo para dar soporte a un corredor de ese calibre. — Juanma Gárate

El fichaje del ecuatoriano deja en tela de juicio a Urán, porque aún no ha renovado su contrato con el equipo y está acostumbrado a ser el líder. El director intentó despejar dudas por medio de elogios al colombiano.

‘Rigo‘ siempre es bienvenido, aquí y en cualquier equipo. Ojalá tuviéramos 30 como él. Llevo siete años de director con él y no le he visto enfadado nunca, siempre da lo mejor de sí mismo. Evidentemente, los años van pasando y él tiene que decidir qué quiere hacer. — Juanma Gárate

Tras la etapa 16, Urán se ubica en la casilla 12 a 14′56″ y es el segundo mejor colombiano, detrás de Miguel Ángel López, quien se encuentra sexto.