¿Momento del Team Colombia? Cuatro ‘escarabajos’ no tienen contrato para 2023.

La Unión Ciclística Internacional (UCI), abre el mercado de traspasos para los equipos de diferentes categorías de cara a los retos en las grandes vueltas del año próximo.

Los rumores tras cada temporada aumentan y uno de los que más fuerza ha tomado, luego de no cumplir sus objetivos en el Tour de Francia 2022, es la salida de Primož Roglič del Jumbo-Visma. El esloveno podría ir al Team Ineos y no solo pondría en jaque a Egan Bernal, sino también al ganador del Giro de Italia, Richard Carapaz, quien no tiene contrato para 2023.

Los colombianos sin contrato:

Nairo Quintana es el líder del Arkea Samsic, equipo que espera renovar al colombiano para ratificar el rendimiento que los llevó a convertirse en un equipo WorldTour. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido información oficial sobre la continuidad del colombiano.

El equipo Education First EasyPost tiene a dos colombianos en sus filas, al menos hasta el final de temporada: Rigoberto Urán y Esteban Chaves. La renovación de ambos podría depender de su rendimiento en la Vuelta a España 2022.

También existe la posibilidad que ‘Rigo’, al final de temporada, se retire y ponga fin a 16 años de carrera.

A los tres, se suma Fernando Gaviria, el ciclista de 27 años del UAE Team Emirates, estuvo en el equipo desde 2019 y podría cambiar de equipo para la siguiente temporada.

El más reciente mundial de ciclismo se disputó el año directamente anterior y tres representantes colombianos son los mencionados en cuestión: Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Fernando Gaviria.

Colombia no tuvo su mejor participación en la competencia. De los tres, solamente Chaves terminó la etapa a más de quince minutos del vencedor.

Ningún equipo ha mostrado interés en juntar a los ‘escarabajos’ para los retos de la siguiente temporada, pero se podría dar el ‘bombazo’.