Aristizábal dijo que a Luis Díaz le falta lomo para triunfar en la Premier League

Víctor Hugo Aristizábal señaló que Luis Díaz debería mejorar su físico para que marque, aún más, la diferencia en el fútbol inglés.

El exdelantero de la selección Colombia habló de ‘Lucho’ en el programa F360 de ESPN y resaltó la velocidad de Lucho, pero aseguró que para ser un jugador más completo debe poder ganar los duelos físicos en el choque con los defensores.

Él tiene que prepararse mejor físicamente, no tanto de correr porque él (Luis Díaz es rápido), sino en chocar y ganar.

Aristizábal recordó la marcha de Sadio Mané al Bayern y le recaló la responsabilidad al guajiro de sustituir el papel fundamental que el senegalés tuvo en el esquema de Klopp.

Es una gran exigencia para Lucho sustituir a Mané porque no hay otro mejor extremo que él.

Faustino Asprilla vistió la camiseta del Newcastle por tres temporadas y confesó en el programa que pese al buen rendimiento que tuvo no le fue tan fácil adaptarse, sin embargo, resaltó la importancia de entender el modo de juego particular de la Premier League y modificar su juego conforme a lo que exige.

El ‘Tino’ recalcó que se puede ser determinante en el partido y anotar goles sin la necesidad de chocar con los defensores rivales.

A mí me tocó abrir camino y no era la gran Premier como la de hoy en día.

En principio me costó adaptarme porque yo estaba acostumbrado que los laterales me la entregaban, en Newcastle ni me volteaban a mirar.

Me tocó aprender a meterme al área y buscar rebotes. Yo no iba a chocar.

— Faustino Asprilla