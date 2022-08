“Aquí se me respeta y se me escucha”, Nairo Quintana quiere seguir en el Arkéa

Nairo Quintana cerró el Tour de Francia 2022 en la sexta casilla de la clasificación general. Gracias a su buena actuación en la competencia, el Arkéa Samsic sumó puntos importantes para lograr el ascenso al WorldTour.

El colombiano, en varias entrevistas durante el Tour de Francia, aseguró sentirse feliz y orgulloso de ver el crecimiento que han tenido sus gregarios.

Nairo fue pieza fundamental en el rendimiento del equipo francés, no solamente por las actuaciones que firmó sino también por la experiencia y liderazgo que aportó dentro del equipo.

El contrato de Nairo finaliza este año y rumores apuntaban a que cambiaría de equipo, sin embargo, él mismo desmintió esa información en una entrevista que le realizó ‘Blog Deportivo’ el programa de Blu Radio.

Nairo también habló del tiempo de adaptación y cómo este influye determinantemente en su decisión por querer permanecer en Arkéa.

El colombiano tuvo propuestas de diferentes equipos, pero se mostró muy cómodo con el liderazgo en la escuadra y el funcionamiento del equipo y por eso no quiere empezar un proceso desde cero.

Aquí se me respeta y se me escucha.

Además, Nairo contó que lo buscaron de otros equipos para desarrollar una función de gregario, pero el colombiano confía en sus capacidades para continuar como líder de un equipo WorldTour.

Tenía propuestas de algunos equipos, pero no quiero perder tiempo con otros líderes para saber quién es mejor que quién y para quién hay que trabajar.

No puedo perder un año diciéndole a un equipo que soy mejor para poder trabajar.

Otros equipos me dijeron que me querían para trabajar, pero yo creo que todavía tengo madera para ganar, así que no me interesa.

— Nairo Quintana