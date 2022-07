“Tiene más clase”, histórico ciclista pone a Nairo un escalón arriba de Egan

Finalizado el Tour de Francia 2022, se generaron muchas preguntas alrededor del mundo del ciclismo. Una de las que más suenan entre colombianos es, ¿qué habría pasado si Egan Bernal hubiera podido competir con Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar?

Esta pregunta no tiene una respuesta concreta, pero Raul Alcalá, primer ciclista mexicano en participar en una gran vuelta, se animó a responder otro debate, ¿cuál ciclista es mejor, Egan Bernal o Nairo Quintana?

En una entrevista con el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el mexicano se decantó por uno de los ciclistas:

A mí me gusta más Nairo.

Para ´La Leyenda´, Nairo Quintana demostró más condiciones en los diferentes recorridos de las grandes vueltas, mientras que Egan Bernal se consagró con la victoria de un Tour ‘circunstancial’.

El Tour que ganó Egan Bernal fue un poco circunstancial, tenía que estar ahí y lo ganó obviamente.

A mí, hay cosas que no me quedaron claras, pero es un campeón (Egan) y tiene todos mis respetos. Pero se me hace mejor corredor Nairo Quintana.

— Raúl Alcalá