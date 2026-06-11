Este celular ya no toma fotos: ahora crea cine desde su galería

La inteligencia artificial en smartphones dejó de ser un simple asistente para convertirse en el motor creativo del dispositivo. Con el lanzamiento del HONOR 600 en Colombia, la conversación ya no gira únicamente en torno a megapíxeles o batería: ahora hablamos de generación de video multimodal directamente desde el teléfono.

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HONOR aterriza con una apuesta clara dentro del segmento premium accesible: integrar el primer sistema multimodal de generación de video a partir de imágenes y texto, sin depender de aplicaciones externas. La función se llama IA Image to Video 2.0 y es, sin exagerar, una de las integraciones de IA más ambiciosas que hemos visto este año en el país.

HONOR 600, un smartphone diseñado para marcar un antes y un después en la categoría premium accesible

De foto estática a escena cinematográfica

El HONOR 600 permite combinar entre una y tres imágenes y convertirlas en una secuencia de video mediante instrucciones de texto. Es decir: usted escribe qué quiere que ocurra y el sistema lo construye.

No es solo animación básica. El modelo integra generación, edición y compresión en un mismo flujo creativo. Puede definir escena inicial, escena final, ritmo narrativo y usar plantillas prediseñadas para producir clips listos para redes sociales en cuestión de segundos.

Esto cambia la lógica de creación móvil: el celular ya no captura únicamente el momento, ahora lo reinterpreta.

Función de imagen a video

Editar “hablando”: la IA ahora entiende instrucciones

El Agente de Fotografías con IA lleva la edición a otro nivel. Basta con describir lo que quiere modificar, eliminar un objeto, ajustar la iluminación, transformar el entorno, y el sistema lo ejecuta automáticamente.

La edición deja de ser técnica y se vuelve conversacional. Este es el tipo de integración que empieza a redefinir cómo interactuamos con nuestros dispositivos.

Además, HONOR incorporó un Botón IA dedicado que da acceso instantáneo a herramientas creativas como generación de video desde galería, borrador inteligente y collage dinámico.

interfaz de herramientas creativas

Fotografía nocturna que compite con flagships

Más allá de la IA creativa, el apartado fotográfico también sorprende. El HONOR 600 integra una cámara nocturna ultra nítida de 200MP con sensor de 1/1.4”, el más grande en su segmento.

Incorpora tecnología 16 en 1 con píxel equivalente de 2.24μm y un 24% más de sensibilidad a la luz gracias a E2E IA Remosaic.

En pruebas nocturnas, esto se traduce en:

Menos ruido

Mejor conservación de detalles

Colores más naturales bajo iluminación compleja

Mejor desempeño en conciertos y escenas urbanas

Aquí no hablamos solo de resolución, sino de procesamiento inteligente de imagen.

Foto nocturna comparación otros celulares y el HONOR 600.

7000mAh en un cuerpo ultradelgado

Otro punto fuerte es la autonomía. El HONOR 600 integra batería de 7000mAh, la más grande en la historia de la serie, sin sacrificar diseño.

Incluye carga rápida de 80W, carga inversa de 27W y optimización energética con IA que promete hasta dos días de uso intensivo .

Sumado a esto, pantalla de 6.57 pulgadas con hasta 8000 nits de brillo pico y tasa de 120Hz. Es uno de los paneles más brillantes que hemos visto recientemente en esta categoría.

Tecnología y avance al alcance de la mano

¿Vale la pena?

El HONOR 600 no es simplemente un celular con buena cámara. Es un dispositivo que busca redefinir la creatividad móvil integrando IA de forma práctica y usable.

Con 512GB de almacenamiento y precio base de $3.399.000 en Colombia, entra fuerte en el segmento premium accesible.

La verdadera pregunta ya no es cuántos megapíxeles tiene un teléfono, sino qué tan lejos puede llevar su creatividad sin depender de una laptop. Y en ese terreno, HONOR acaba de subir el estándar.