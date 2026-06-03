Pilsen regresa a la camiseta de Atlético Nacional para la final del fútbol colombiano

Se viene la final del fútbol colombiano y antes del pitazo inicial ha comenzado a circular la imagen de la camiseta que Atlético Nacional utilizará para disputar este ida y vuelta frente al equipo tiburón y en ella, un detalle llamó especialmente la atención: El regreso de Pilsen al uniforme verdolaga.

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La cerveza de los paisas haría su aparición en la camiseta con la cual los verdolagas pretenden conquistar este nuevo título de liga; reviviendo una relación de años que ha sabido ocupar un lugar especial en la memoria de los hinchas.

Solo por esta final, este ansiado regreso vale como una motivación extra para el cuadro verdolaga, ya que Pilsen ha estado presente en los grandes momentos del club y como buena cábala, ya empieza a hacer eco entre los hinchas del verdolaga.

Esta es una de esas alianzas que trascienden en el tiempo y terminan convirtiéndose en parte de la historia y para muchos paisas, Pilsen junto al Atlético Nacional es una de ellas.