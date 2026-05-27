La IA y los “petrodatos” están cambiando el comercio digital: así avanza el eCommerce en Colombia

El comercio electrónico en Colombia sigue acelerando su crecimiento y cada vez depende más de la inteligencia artificial, los datos y las experiencias personalizadas. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó el eCommerce Day Colombia 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria digital en América Latina.

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La edición número 17 del evento reunió a más de 2.000 asistentes y más de 60 conferencistas nacionales e internacionales, quienes analizaron cómo la tecnología está transformando la forma en que las empresas venden y cómo los consumidores compran en internet.

Los datos ahora son el activo más valioso

Uno de los conceptos que más llamó la atención durante el evento fue el de los llamados “petrodatos”, una metáfora utilizada para explicar el enorme valor que hoy tienen los datos dentro del comercio digital.

“Estamos en la era de los petrodatos. Los datos son el activo más valioso que tiene hoy un retailer o una marca en Colombia”, aseguró Marcos Pueyrredon durante uno de los paneles del encuentro.

El experto explicó que el verdadero reto ya no es acumular información, sino convertirla en herramientas útiles para tomar decisiones en tiempo real y construir relaciones más eficientes con los consumidores.

“El valor del dato ya no está en acumular información, sino en volverla utilizable, confiable y accionable”, agregó.

La inteligencia artificial ya está cambiando cómo compramos

Otro de los grandes protagonistas del eCommerce Day fue la inteligencia artificial, que cada vez tiene más impacto en las plataformas de comercio electrónico.

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Según Andrés Zuluaga, la IA ya está ayudando a que las compras digitales sean más rápidas, simples y personalizadas.

Actualmente, estas tecnologías permiten:

recomendar productos según gustos y hábitos del usuario,

anticipar comportamientos de compra,

automatizar promociones,

ajustar precios dinámicamente,

y optimizar inventarios.

Además, el ejecutivo aseguró que el futuro del ecommerce será cada vez más conversacional, con asistentes virtuales e inteligencia artificial acompañando a los usuarios durante todo el proceso de compra.

Los pagos digitales también evolucionan

La transformación digital no solo está ocurriendo en las tiendas online, sino también en la manera en que las personas pagan.

Durante el evento, Sindy Granada destacó cómo las billeteras digitales y los pagos sin contacto están modificando los hábitos de consumo de los colombianos.

“Los usuarios perciben principalmente mayor comodidad, rapidez y seguridad”, explicó la directiva, quien además señaló que tecnologías como la tokenización y la autenticación biométrica ayudan a proteger la información financiera de los usuarios.

El comercio electrónico sigue creciendo en Colombia

Las cifras compartidas durante el evento también reflejan el crecimiento sostenido del ecommerce en el país.

De acuerdo con datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el primer trimestre de 2026 se realizaron 186,4 millones de transacciones de comercio electrónico en Colombia, lo que representa un crecimiento anual del 22,2%.

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Además, el valor total del comercio electrónico alcanzó los 39,37 billones de pesos durante ese periodo.

El futuro del ecommerce será más inteligente y personalizado

El evento dejó una conclusión clara entre los líderes del sector: el futuro del comercio digital estará marcado por la capacidad de las empresas para integrar inteligencia artificial, datos y experiencias cada vez más personalizadas.

La tecnología ya no solo busca vender más, sino entender mejor al consumidor, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias digitales más ágiles, intuitivas y seguras.