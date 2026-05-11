¿Se pueden modificar los resultados electorales? Así funciona el sistema que lo impide

En cada proceso electoral surge la misma pregunta: ¿pueden modificarse los resultados? La respuesta, según el diseño institucional del sistema colombiano, es no. El modelo funciona como una cadena de controles que se refuerzan entre sí antes, durante y después de la jornada de votación.

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Todo comienza en la mesa de votación. Allí, los jurados, ciudadanos seleccionados aleatoriamente, reciben a los votantes y, al cierre, realizan el conteo manual de los votos. Este punto es clave: en Colombia el conteo no lo hace un software, lo hacen personas. Los resultados quedan consignados en los formularios E-14, documentos oficiales que son firmados por los jurados y observados por testigos de los partidos políticos .

A partir de ese momento se activa una cadena de custodia estricta. Los documentos se sellan, se trasladan bajo protocolos definidos y se resguardan en sistemas de seguridad como el arca triclave. Cada movimiento queda registrado, lo que garantiza trazabilidad desde la mesa hasta el escrutinio.

La transparencia también es pública. Los formularios E-14 son digitalizados y puestos a disposición de cualquier ciudadano para su consulta. Además, el escrutinio, que es el proceso oficial con validez jurídica, se realiza en audiencias públicas donde participan jueces, notarios, partidos y organismos de control.

Otro punto que suele generar dudas es el papel del software. Su función no es contar votos, sino consolidar y transmitir información ya registrada manualmente. Estos sistemas son auditados por actores independientes, partidos y misiones internacionales. Incluso se emplean mecanismos como el código hash para verificar que el software revisado sea exactamente el mismo que opera el día de la elección .

También es importante diferenciar entre preconteo y escrutinio. El primero es informativo y permite conocer tendencias la misma noche electoral. El segundo es el proceso legal donde se revisan actas, se atienden reclamaciones y se consolidan los resultados definitivos.

Cuando las variaciones entre ambos son mínimas, históricamente cercanas al 0,2%, se confirma la consistencia del sistema.

En suma, el modelo electoral colombiano no depende de un solo control, sino de múltiples filtros: conteo ciudadano, vigilancia partidista, custodia documental, revisión judicial y auditoría tecnológica. Un esquema diseñado para que cada voto pueda ser verificado y respaldado.