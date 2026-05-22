Cuando un vehículo es inmovilizado, la información correcta hace la diferencia

Pocas situaciones generan tanta angustia como descubrir que un vehículo ha sido inmovilizado. Más allá de la infracción o la circunstancia que originó la medida, lo que sigue suele estar rodeado de dudas: ¿a dónde llamar?, ¿cuánto cuesta?, ¿necesito un tramitador?, ¿cuánto tiempo tomará recuperarlo?

En Bogotá, el proceso para retirar un vehículo de patios está diseñado para ser claro, gratuito en su etapa de agendamiento y completamente virtual. La Secretaría Distrital de Movilidad ha dispuesto canales oficiales que permiten a la ciudadanía realizar el trámite sin intermediarios, con acompañamiento institucional y con herramientas tecnológicas que buscan facilitar cada paso.

Le puede interesar: ¿Se pueden modificar los resultados electorales? Así funciona el sistema que lo impide

El primer punto clave es entender que el agendamiento no tiene ningún costo. No se necesita pagar a terceros para conseguir una cita ni para iniciar el proceso. El trámite debe realizarse exclusivamente a través de los canales oficiales habilitados por la entidad, lo que garantiza seguridad en la información y transparencia en el procedimiento.

Cortesía Secretaria de Movilidad

Actualmente, el agendamiento puede hacerse llamando a la línea (601) 3649400, opción 2, o ingresando al portal oficial www.movilidadbogota.gov.co. También está disponible la aplicación Mi Movilidad a un clic, pensada para simplificar la gestión de trámites relacionados con movilidad en la ciudad.

Un proceso virtual, paso a paso

Una vez el vehículo ha sido inmovilizado, la salida de patios se gestiona de manera virtual antes de acudir físicamente al punto autorizado.

El primer paso es programar la cita a través de los canales oficiales. Tras el agendamiento, el ciudadano recibe en su correo electrónico la fecha, hora y enlace de conexión para realizar el trámite virtual. En ese mismo mensaje se incluye un enlace para la validación facial, mecanismo que permite confirmar la identidad de quien adelanta el procedimiento.

Durante la cita virtual, un representante de la Secretaría Distrital de Movilidad realiza la validación documental correspondiente y orienta al ciudadano según su caso particular. Este acompañamiento personalizado es clave para garantizar que el proceso avance sin errores y que se cumplan los requisitos establecidos.

Posteriormente, el pago de los servicios de grúa y parqueadero se realiza a través de la plataforma PSE, bajo la indicación del profesional que atiende la cita. Este punto es importante: los pagos se efectúan únicamente por los canales oficiales y nunca a cuentas personales o intermediarios.

Una vez confirmado el pago, el propietario o apoderado puede dirigirse al Patio Autorizado #1, ubicado en la Transversal 93 No. 53 - 55, para retirar el vehículo. Allí deberá presentar la cédula de ciudadanía, la orden de salida original emitida por la Secretaría Distrital de Movilidad y el comprobante de pago de los servicios de grúa y patio.

El patio opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que permite flexibilidad para realizar el retiro una vez cumplidos los requisitos.

Evitar intermediarios: una decisión que protege al ciudadano

Uno de los mensajes centrales de la Secretaría es claro: no se requieren intermediarios. Acudir a terceros no solo genera gastos innecesarios, sino que puede exponer a la ciudadanía a información incorrecta o a posibles fraudes.

Utilizar únicamente los canales oficiales permite verificar tarifas vigentes, confirmar requisitos y avanzar con respaldo institucional. Además, evita retrasos que podrían aumentar los costos, teniendo en cuenta que el servicio de parqueadero se cobra por día y es acumulable.

Por eso, agendar la cita con anticipación y preparar los documentos requeridos es fundamental para reducir tiempos y evitar que la deuda crezca innecesariamente.

La importancia de actuar con oportunidad

Más allá del trámite administrativo, existe un elemento práctico que no debe pasarse por alto: el tiempo. Cada día que el vehículo permanece en patio genera un costo adicional por el servicio de parqueadero. Actuar con prontitud no solo agiliza la recuperación del automotor, sino que también disminuye el impacto económico para el propietario.

Antes de iniciar el proceso, es recomendable verificar que se haya subsanado la causa de la inmovilización, ya sea la actualización de documentos o la resolución de la situación que dio origen a la medida. Esto permite que el procedimiento fluya sin contratiempos.

En un entorno urbano como Bogotá, donde la movilidad es un tema cotidiano para millones de personas, contar con información clara y oficial es una herramienta clave para enfrentar situaciones inesperadas. La digitalización del trámite y la habilitación de múltiples canales buscan precisamente eso: que la ciudadanía pueda gestionar el retiro de su vehículo de manera segura, gratuita en su agendamiento y sin depender de terceros.