“Tenemos un compromiso muy grande con impulsar el turismo en San Andrés”: Sebastián Valencia, jefe de marketing de JetSMART Colombia

San Andrés recibió un nuevo impulso en su conectividad aérea con la llegada de JetSMART, que inauguró su ruta directa Bogotá–San Andrés, sumándose a las ya activas Medellín–San Andrés y Cali–San Andrés. El lanzamiento contó con el apoyo de On Vacation, cadena hotelera que acompañó la experiencia desde tierra con su sello de hospitalidad isleña.

Desde la isla, Publimetro conversó con Sebastián Valencia, jefe de marketing de la aerolínea en Colombia, sobre lo que representa este paso para el turismo nacional y las ventajas que ofrece la compañía y esta alianza con On Vacation para sus pasajeros.

Una experiencia frente al mar y frente a una maravilla visual. Lo que deja cada viaje JetSMART en sus pasajeros

¿Qué representa esta nueva conexión para JetSMART y para el turismo en San Andrés?

“Esta ruta significa mucho para nosotros. Queremos seguir conectando a Colombia con sus destinos más emblemáticos. Tenemos un compromiso muy grande con la isla y es volver a atraer el turismo, que los colombianos vuelvan a venir y disfruten de este paraíso que es San Andrés.”

Además, aclaró que esta ruta se suma a las acciones que la aerolínea ha venido desarrollando para fortalecer la conexión del país con el Caribe colombiano: “A la operación de las rutas Medellín–San Andrés y Cali–San Andrés se une ahora Bogotá–San Andrés, que aportará más de 15.000 sillas mensuales, alcanzando así una oferta total superior a las 59.000 entre las tres ciudades hacia la isla.

Sobre el sello distintivo de esta nueva propuesta, Valencia comentó: “La modernidad de nuestra flota: todos nuestros aviones son nuevos, recién llegados al país, y este año fuimos reconocidos como la tercera mejor aerolínea de Sudamérica. Pero también está nuestra filosofía: aquí cada pasajero vuela como quiere volar. Pagas solo por lo que usas, eliges tus extras y disfrutas de un servicio limpio, cómodo y flexible.” Y respecto a la compra de los tiquetes, añadió: “En este momento tenemos promociones de lanzamiento. Solo deben ingresar a www.jetsmart.com y allí encontrarán los mejores precios para todas las rutas. Es rápido, transparente y seguro.”

Finalmente, sobre los beneficios de viajar con JetSMART, Valencia agregó: “Tenemos una alianza con American Airlines a través del programa AAdvantage, que permite acumular y canjear millas tanto en vuelos nacionales como internacionales. Es una manera de sumar experiencias y seguir explorando.”

¿Dónde hospedarse en San Andrés?

En cuanto al hospedaje, la oferta más atractiva y completa la ofrece el aliado de JetSMART en este lanzamiento: On Vacation, con la campaña “Un viaje al paraíso”. Esta iniciativa busca acercar el archipiélago a más colombianos y fortalecer el turismo local a través de experiencias que conectan tierra, aire y mar.

Hospedaje, confort y experiencia. Esto es lo que ofrece On Vacation

Cada uno de sus hoteles como el Blue Cove, Coral Flower, Caribbean y Aquamarina ofrecen ambientes diseñados para disfrutar sin preocupaciones: desde un cóctel al atardecer en la playa hasta una cena bajo las estrellas, con preparaciones inspiradas en los sabores del Caribe y de distintas regiones de Colombia.

Con su sello de hospitalidad y cercanía, On Vacation se consolida como el aliado perfecto para quienes buscan vivir el Caribe a su ritmo, combinando descanso, cultura y sabor frente al inconfundible mar de los siete colores.

Porque viajar también es disfrutar del destino, JetSMART y On Vacation invitan a todos los colombianos a vivir la experiencia de “Un viaje al paraíso”: Reserve su vuelo en www.jetsmart.com y descubra el mejor hospedaje caribeño en www.onvacation.com.