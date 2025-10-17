Canadá en pocas palabras: una invitación a soñar, escribir y viajar al gigante del norte

La Embajada de Canadá en Colombia y la aerolínea Air Canada han lanzado oficialmente la tercera edición del concurso literario Canadá en pocas palabras, una iniciativa que busca estrechar los lazos culturales entre ambos países a través de la escritura creativa.

Tras el rotundo éxito de la edición anterior —que recibió más de 620 relatos de todo el país— este año se espera una participación aún más amplia de escritores aficionados y amantes de las letras. El desafío permanece: contar una historia breve inspirada en Canadá, explorando temas como la diversidad, la inclusión, el medio ambiente, los pueblos indígenas, el arte y la cultura.

“Este concurso es una forma maravillosa de descubrir, a través de la literatura, las conexiones que nos unen como países”, expresó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia. “Queremos leer historias inspiradoras que fortalezcan los vínculos entre nuestras sociedades”.

Un viaje literario con destino a Canadá

El premio mayor será un tiquete aéreo a Canadá cortesía de Air Canada, para que el ganador o ganadora viva en carne propia la experiencia de conocer este país reconocido por su innovación, naturaleza y multiculturalismo. Además, la prestigiosa cadena hotelera Four Seasons se suma nuevamente como aliada del concurso, garantizando una experiencia inolvidable.

El jurado estará compuesto por figuras destacadas del ámbito diplomático, empresarial y cultural: Elizabeth Williams, Leonardo Vargas (Air Canada), Sandra Pulido (Tinta club del libro) y María José Castaño (Biblioteca personal).

“Con Canadá en pocas palabras unimos dos pasiones: la escritura y el viaje”, señaló Leonardo Vargas, gerente de ventas de Air Canada en Colombia. “Nos alegra apoyar iniciativas que inspiran a las y los colombianos a soñar y a crear”.

Convocatoria abierta hasta noviembre

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de noviembre a las 23:59 p.m. a través del sitio web www.canadaenpocaspalabras.com, donde también se pueden consultar los términos y condiciones del concurso.

Con esta iniciativa, la Embajada de Canadá y Air Canada invitan a los colombianos a dejar volar su imaginación y plasmar en un relato breve cómo viven, sienten o sueñan a Canadá. Una oportunidad para que la literatura se convierta en puente entre culturas y en pasaporte hacia nuevas experiencias.