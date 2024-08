Chichila Navia cuenta que lo peor que le pudo haber pasado es ser actriz

Cecilia Nava, más conocida como ‘Chichilia’ en el mundo del espectáculo y la actuación, empezó desde muy joven en el teatro, lo que la llevó a participar en exitosas producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘Pa’ quererte’, y ahora la podemos ver en plataformas de streaming, a través de series como ‘La primera vez’, ‘Cochina envidia’ y ‘Chichipatos’. Adicional a esto, lleva más de 20 años casada con Santiago Alarcon, uno de los actores más queridos de la televisión colombiana.

La actriz ha sido galardonada varias veces en los Premios India Catalina y TVyNovelas, de las últimas producciones en que hizo parte fue en ‘La primera vez’ y en el año 2018 fue participante del reality Master Chef. Para esta ocasión, Chichilia tuvo una reveladora entrevista en el pódcast ‘Aún no lo sé' en la que confesó varias cosas por las que ha tenido que pasar, entre eso los desórdenes alimenticios, que solo hasta cumplir 40 años pudo identificar.

Actualmente, Chichilia se encuentra escribiendo un libro sobre su propia lucha con el sobrepeso, propuesta que le habían hecho ya hace tiempo y aceptó no solo para dar consejos, sino para relatar la realidad de sufrir algún trastorno alimenticio, como ella, que reconoce que pasó por la bulimia y que hoy por hoy ha encontrado un estado de tranquilidad a pesar de lo difícil que es erradicar este tipo de problemas de forma permanentemente.

Lo que llamó la atención es que al hablar de este tema confesó que lo peor que la había podido pasar en su vida, es ser actriz por todas las consecuencias negativas que tuvo que vivir por su cuerpo en la industria de la televisión, donde recibió rechazo en varias ocasiones, la actriz afirma que la gordofobia no es ningún mito: “yo me vine a enterar escribiendo este libro que lo peor que me pudo haber pasado a mí fue ser actriz, porque eso le sumó muchos dolores a mi vida. Cuando dicen que la gordofobia es un mito, es mentira porque yo la viví, yo sé qué es eso”