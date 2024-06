Reconocida actriz mostró su arrepentimiento por rechazar papel en ‘La Primera Vez’ de Netflix

Emmanuel Restrepo, Santiago Alarcón, Francisca Estévez, Julián Cerati y Cecilia Navia, son algunos de los nombres que hacen parte de la serie ‘La Primera Vez’, historia que se traslada a la Bogotá de los setenta y que es toda una sensación en Netflix , hasta el punto en el que estrenara su segunda temporada el próximo 10 de julio. Precisamente, una actriz del elenco reveló detalles del no rotundo que dio en su momento por un personaje y que por poco la hace perderse de una de las experiencias más gratificantes de su vida laboral.

A sus 22 años, Sara Pinzón ha resaltado en varias producciones de la pantala chica, dentro de las que resalta sus apariciones en ‘Escobar, el patrón del mal’ de Caracol Televisión y ‘Las Villamizar’, por lo que no era sorpresa que la producción de ‘La Primera Vez’, estuvieran interesados en su talento. Aunque, por medio de su cuenta de TikTok, donde la siguen más de 466.000 cuentas, reveló que optó por rechazar su participación en el formato, al no lograr ser elegida para el protagónico

“Me contrataron para una de las mejores series colombianas que se han hecho en el país y yo rechacé el personaje. (...) Esto yo nunca lo había dicho. (...) Yo empecé a hacer el casting, pero no se sabía bien qué iba a ser. Yo estaba ‘castiando’ para el personaje de la protagonista, es decir, ‘Eva’. (...) Yo me enamoré de ese personaje. (...) Presenté como 8 o 9 castings. (...) Me dijeron, “Sara no quedaste, pero te queremos para otro personaje”, el de ‘Luisa’”, expresó Pinzón.

“Yo estaba en un punto de mi carrera en que quería algo más allá, entonces cuando me ofrecieron el personaje de ‘Luisa’, que solamente iba cuatro capítulos, yo les dije “gracias, pero no”, y lo rechacé. (...) Me volvieron a llamar y me dijeron “tienes que aceptar el personaje porque la serie va a ser algo, muy especial”. Me hicieron espóiler de cómo iba a terminar la primera temporada y que de pronto iba a haber una segunda y dije ‘ok’”, añadió.