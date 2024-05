Chichila Navia explicó cómo maneja las diferencias religiosas con Santiago Alarcón, tras declararse ateo

Cecilia Navia, conocida cariñosamente como ‘Chichila’, y Santiago Alarcón son una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula colombiana. Llevan más de 20 años juntos y su relación comenzó en el teatro en 1998. Aunque Chichila tenía pareja en ese momento, su amistad con Santiago creció y, después de que ella terminara su relación anterior, comenzaron a salir. Tres años más tarde, Santiago le propuso matrimonio y se casaron el cinco de mayo de 2005.

Han enfrentado rumores de separación, pero Chichila ha aclarado recientemente que siguen juntos y más felices que nunca. Incluso, para disipar dudas, mostró a Santiago observándola mientras ella interactuaba con sus seguidores en Instagram. La pareja tiene dos hijos, Matías y María, y a pesar de sus extensas jornadas de grabación, siempre buscan momentos para estar juntos y disfrutar en familia.

Esta pareja de artistas han trabajado juntos en varios proyectos a lo largo de los años. Recientemente, lanzaron un canal de YouTube llamado ‘Fami-lío’, donde comparten historias personales y vivencias familiares. Este proyecto les permite mostrar la realidad de su vida familiar, incluyendo los desafíos y las alegrías de ser una familia de artistas.

Además, ambos han compartido pantalla en producciones para plataformas de streaming. Por ejemplo, en 2023, Chichila participó en las producciones ‘La primera vez’, ‘Paraíso blanco’ y ‘Los Bilis’, mientras que Santiago también estuvo en ‘La primera vez’ y co-protagonizó junto a Verónica Orozco en ‘Arelys Henao, aún queda mucho por cantar’. Estos proyectos reflejan su conexión y profesionalismo, así como su capacidad para trabajar juntos en diferentes tipos de medios y formatos.

Gracias a todo este éxito acumulado varios seguidores quieren saber de su vida personal entre ellos, una fanática le preguntó a la actriz acerca de la diferencia de creencias que tiene con su esposo.

“Hola Chichi, ¿cómo manejar ser creyente y que tu pareja no lo sea? ¿Cómo definieron casarse?”, cuestionó la internauta.

“Que Santiago no sea creyente en la religión católica, creyente en el cristianismo, no lo hace no creyente del amor, del respeto, de la justicia, de la lealtad y un montón de principios que para mí son innegociables. A veces pasa que hay gente que no es creyente o practicante, pero tiene acciones mucho más cristianas que tú; yo creo que mi marido es uno de esos personajes”, finalizó la actriz.