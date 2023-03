“No se casen”: ¿‘Chichila Navia se arrepintió?, sorprendió con consejo sobre el matrimonio

‘Chichila’ Navia es reconocida por su talento y por conformar una de las parejas más estables de la farándula nacional, al lado de Santiago Alarcón. A pesar de todos los problemas y crisis que han tenido que pasar, nunca se han separado, ¿hasta ahora?

Sin duda, una de las cosas que más admiran los fanáticos y seguidores de los dos famosos, es que son muy abiertos y se hacen bromas constantemente sobre relaciones y su matrimonio, pero, hasta donde se sabe, solo se tratan de algo de juego.

‘Chichila’ Navia dio consejos sobre el matrimonio

A través de las redes sociales de ‘Chichila’, usuarios le han preguntado si tiene algún consejo sobre el matrimonio, a lo que ella contestó:

“No se case, no se case. Ay, mi amor, ¿qué te digo?, no sé. Es que depende del proceso que estén viviendo. Con santiago vamos a cumplir 18 años de casados y 23 de estar juntos, entonces si hemos pasado por todas. Un buen consejo es como que no seas la mamá de él, ni que él sea tu papá, eso es fundamental. Otro es trabajar mucho en la confianza, en ti, respetar los universos, cada uno tiene derecho a su espacio, a tener cosas independientes, amigos independientes, escucharse, negociar, 50/50, eso es súper importante” terminó de decir ‘Chichila’.

En redes sociales le aplaudieron la forma en que se expresa, además de los buenos consejos que finalmente dio.

Sin duda, a pesar de no ser algo fácil el matrimonio, los dos famosos siempre se han mostrado muy contentos con su decisión y han construido.