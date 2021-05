Tercera parte: Siloé, el barrio de Cali con más preguntas que respuestas

Esta es la tercera parte del especial “Siloé, el barrio de Cali con más preguntas que respuestas”.

Este relato documental se construyó en compañía del pastor de la Iglesia Colombiana Metodista, Luis Miguel Caviedes.

Quieren sabotear la manifestación

Personas ajenas a la protesta social se están aprovechando de la situación para delinquir en nombre de los manifestantes.

“En la noche del 21 de mayo se presentan unos enfrentamientos porque unas personas estaban robando en el almacén Dollar City de Siloé y pues aquí hay dos clases de personas. Los que están saqueando allá, ajenos a la protesta, y los de la comunidad y la resistencia que dijeron no, no, no estén aquí, vayámonos, saquemos a la gente, no roben”.

Este es un fenómeno que ya habíamos documentado en el barrio Calipso cuando la primera línea también se desmarcó de los saqueos en el almacén Éxito.

De igual forma, los manifestantes que hacen parte de la resistencia en Siloé prefirieron abandonar el sitio para que no los confundieran con delincuentes.

Capturaron a personas en Siloé

En esta oportunidad, no alcanzaron a irse ante el saqueo presentado en el Dollar City y cuando llegaron las autoridades, se llevaron a algunos jóvenes.

“El tema fue que montaron a toda esta gente, casi 40 personas en los camiones de la policía y los capturaron”, dice el pastor Luis Miguel Caviedes.

Después de eso, resulta que algunos de los que subieron al camión eran menores de edad.

A estos menores de edad los soltaron, pero la información respecto a ese día 21 de mayo es confuso.

Se desconoce qué pasó con los demás

Primero, no hay confirmación de que hayan sido 40 personas, segundo, no se sabe cuántos menores de edad capturaron.

Según el reporte oficial de Derechos Humanos, 3 menores de edad que capturaron en el operativo al Dollar City se liberaron.

Por otra parte, a otros que habían capturado también en el hecho, no se los llevaron directamente a la estación.

El pastor relata que “a otros que habían agarrado, no se los llevaron directamente a la estación sino que pues al otro día nos dimos cuenta que los habían soltado en varias partes pero antes les habían pegado”.

Añade que “hacemos la gestión llamando a personería para saber cuántas personas son las detenidas y nos informan que son 17. Hacemos la gestión y el acompañamiento a las familias, todo lo que se necesita en medio de esta situación y luego de 4 días, se logra que 13 de estas personas salieran de la detención con las medidas que el juez puso en la audiencia”.

Según nos cuenta Caviedes, el cargo que les estaban imputando sería hurto calificado y agravado en grado de tentativa.

Continúan golpeando a los detenidos

De las personas que se encontraban retenidas, los familiares denuncian que hasta el 25 de mayo, los estaban golpeando en la estación donde estaban.

Según la información de la comunidad, la estación donde habrían maltratando a estas personas está ubicada en el barrio San Nicolás.

En este momento se encuentran en la cruzada por su liberación pues según nos cuenta, a los jóvenes se les había impuesto una serie de condiciones.

Cada uno tenía que pagar $200.000 como caución y tienen que cumplir otras medidas que serán adelantadas con el juzgado.

En cuanto al hecho delictivo presentado en el Dollar City de Siloé, el mismo punto de resistencia de la Comuna 20 compartió un comunicado.

En este lamentan y rechazan lo ocurrido tanto en el almacén como en el hospital que fue vandalizado.

Confirman los puntos de resistencia y denuncian que otras personas están extorsionando en su nombre haciendo peajes urbanos ilegales.

Por último, reiteran su disposición para dialogar siempre y cuando tengan garantías de seguridad.

En Siloé temen levantar bloqueos

Los manifestantes que están actualmente en los puntos de La Nave y la glorieta de Siloé, temen levantar los bloqueos.

Según dice el pastor Luis Miguel Caviedes, los jóvenes dicen que una vez levanten los bloqueos, la policía va a ir tras ellos.

“Hay una articulación completa con la mesa de diálogo distrital y la mesa de diálogo nacional que es la más compleja en estos momentos. Pero en Cali, la URC, – pues es un tema que yo ahí sí no estoy directamente relacionado-, la que es la Unidad de Resistencia de Cali, ellos están por un pliego de peticiones en donde cada vocero de las diferentes resistencias está manejando todo este tema de los diálogos junto con otras entidades y el distrito”.

Sobre esto, incluso ayer salió un video donde se muestra un avance en los diálogos y la alcaldía publicó el registro sobre el esperanzador diálogo que fue compartido por este medio.

Según el pastor, Siloé no es un barrio independiente de las protestas sino que los mismos manifestantes dicen que hasta que la mesa de diálogo no lleguen a acuerdos para levantar los bloqueos, ellos no lo harán.

Es lo que considera solidaridad entre todos los puntos de bloqueo ante la ausencia de garantías de vida y de no persecución.

Cierra su intervención denunciando que a los jóvenes ya han ido a amenazarlos hasta sus casas diciéndoles que deben parar la manifestación.

No puede asegurar de quién se trata, si bien los manifestantes dicen que se trata de la Policía, él prefiere no comprometerse con esta versión.

Termina afirmando que “sí los han ido a buscar a sus casas a decirles que se estén quietos, que ya no hagan nada más porque los tienen en la mira“.

Duque Chao con el cacerolazo sinfónico en Siloé Cali #ParoNacional23M pic.twitter.com/R8ceL1C3SA — La Direkta (@ladirekta) May 23, 2021

