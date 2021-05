Segunda parte: Siloé, el barrio de Cali con más preguntas que respuestas

Esta es la segunda parte del especial “Siloé, el barrio de Cali con más preguntas que respuestas”.

Este relato documental se construyó en compañía del pastor de la Iglesia Colombiana Metodista, Luis Miguel Caviedes.

Siloé no es solo la glorieta

Más allá del round point donde se han presentado los enfrentamientos, Siloé abarca desde La Nave, un punto estratégico para el comercio de la ladera.

En este punto de la comuna 20, manifestantes han concentrado gran cantidad de escombros para hacer un bloqueo robusto.

El padre Luis Miguel Caviedes nos cuenta que camionetas disparando como en el caso que documentamos en el sector de La Luna.

“Se han presentado camionetas que han pasado disparando contra las personas en el sector, contra los jóvenes, allí hirieron a un adulto mayor que fue atendido en el mismo lugar. Hasta allí no ha llegado policía pero sí han pasado estas camionetas de diferentes colores a provocar y disparar para herir a las personas”.

Es tan recurrente la escena que ayer mismo, 24 de mayo a las 10:00 p.m. también se presentaron estas camionetas que disparan indiscriminadamente, por fortuna en esta oportunidad no se presentaron heridos.

Provocan para iniciar enfrentamientos

Los días 9 y 11 de mayo, según cuenta el pastor, los policías salieron con armas largas en las esquinas aledañas a la glorieta en medio de manifestaciones pacíficas.

En estos puntos se adelantaban actividades culturales mientras que se ubicaban cerca buscando iniciar el conflicto.

“Uno les dice, vea, por favor retírense, entonces ellos dicen que los manifestantes están bloqueando y tienen órdenes de no permitir el bloqueo”, relata el pastor Caviedes.

Después de varias horas, y al ver que no funciona la provocación, los uniformados se retiran del sector.

Es hasta el 20 de mayo que nuevamente se presentan ataques por parte de la fuerza pública y se retoman los enfrentamientos.

Las cifras de Siloé son inexactas

El modo de recolectar la información de lo que sucede en Siloé se hace por medio de reuniones comunitarias.

Ni las mismas autoridades de la ciudad conocen lo que está pasando en el sector y acuden a organizaciones de DD.HH. y la iglesia para levantar los datos.

Estos son algunos de los nombres relacionados del barrio Siloé de jóvenes que han perdido la vida en diferentes circunstancias. Según el pastor, la cifra ronda los 10 y no todos están identificados.

José Emilson Ambuila, Kevin Antonio Agudelo Jiménez, Harold Antonio, Rodríguez Mellizo, Daniel Andres Forero Olave, Nicolás García, Cristian Arturo Hinojosa Murillo, Nelson González y Andrés Antonio Mejía.

También, los dos jóvenes que encontraron en la vía Cali – Palmira cuyas identidades son Gregorio Angelvis Bello Pérez y Carlos Sierra.

Si de los muertos no hay una cifra exacta, los heridos son aún más complicados pues unos son atendidos por la comunidad y otros por los puestos de salud en Siloé y clínicas de la ciudad.

Steven Ospina, líder juvenil de Siloé, sostuvo para BluRadio que tiene la cifra de 22 personas que han resultado lesionadas tras los choques con las autoridades.

Fiscalía tiene otras cifras

Por cuenta de las autoridades, el Fiscal General Francisco Barbosa presentó unas cifras a nivel nacional con corte al 24 de mayo sin especificar la zona de la ciudad.

Según el Fiscal, se tienen 43 reportes de personas fallecidas de las cuales 17 tienen nexo directo en el marco de las protestas y 8 de ellas son en Cali.

Adicionalmente, hay 7 muertes en proceso de verificación en todo el país y 19 con evidencia para establecer que no guardan vínculo con las manifestaciones.

Las familias están atemorizadas

Ha sido muy complejo hablar con las familias pues tienen miedo, todavía no saben algunos fueron víctimas en medio de los hechos.

Una de las esposas de una víctima, dice que su esposo salió a comprar una salchipapa para su hijo y luego lo vio auxiliando a uno de los jóvenes que dispararon.

Después de eso le dieron la noticia de que mataron a su pareja, cuando fue a revisar el cuerpo, tenía un impacto de bala en el cuello, lo que terminó con su vida.

Cuando el pastor intenta hablar con las autoridades, ellos le responden que están para acompañar las manifestaciones pacíficas.

Denuncian que también han sido víctimas de ataques y que reciben órdenes para controlar las protestas. Es decir, el juego de la pelota que un bando se la tira al otro.

Lo grave es que nadie asume la responsabilidad de lo ocurrido en Siloé por lo menos el pasado 3 de mayo.

Autoridades son quienes piden datos

Según el pastor Luis Miguel, son las autoridades quienes van hasta el punto para levantar la información de lo sucedido con la comunidad.

“Estuvimos en una reunión institucional con el departamento, el distrito y una comisión enviada por el Gobierno nacional, no había nadie de Policía y estaba el alcalde Jorge Iván Ospina. La comunidad le preguntó al alcalde qué había pasado el 3 de mayo, a lo que él respondió ‘Yo no conozco la situación real y vengo aquí a que ustedes me expliquen qué fue lo que pasó’, eso fue cuando se presentaron los diálogos para desbloquear el punto de la glorieta”.

Esta fue una reunión que se adelantó tratando de escuchar a la comunidad pero también la idea es que se quitara el bloqueo.

La reunión se dio en acompañamiento del distrito con el alcalde y algunos de sus secretarios, el departamento con la gobernadora y su equipo y una comisión del gobierno central encabezada por Susana Correa y Lina Arbeláez de Bienestar Familiar.

Lo anterior, para establecer una mesa y saber los hechos del 3 de Mayo y lo que había sucedido hasta el momento, pero así mismo los que asistieran de la comuna 20 pudieran decirle a la administración lo que estaban sintiendo.

Jorge Iván preguntó: ¿Qué pasó el 3 de Mayo? Como si desconociera la situación, la gente le decía alcalde usted no puede desconocer los hechos del 3 de Mayo porque usted es la máxima autoridad y encabeza a la policía.

Alcalde llevaría el caso a la CPI

“¿Quién dio la orden de disparar el 3 de Mayo? ¿Cuéntenos usted qué pasó el 3 de Mayo?”, le preguntaron. Él dijo que desconocía la respuesta de quien había dado y que precisamente estaba ahí preguntándole a la comunidad la situación real de qué fue lo que sucedió ese día porque no tenia los hechos desde la comunidad.

Que estaba allí también para recoger los hechos y “llevarlos si fuera necesario a la Corte Penal Internacional” para denunciar lo que estaba pasando, sin embargo, fue algo que nunca sucedió, por lo menos en el conocimiento público.

Esto no dio frutos debido a que los manifestantes, primero que nada, piden garantías de seguridad.

Según dicen los muchachos de la resistencia, si llegan a desbloquear el punto lo más probable es que vayan detrás de ellos.

