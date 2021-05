Primer línea del Paro Nacional denuncia saqueos y se retira del punto

Primera línea del Paro Nacional denuncia saqueos y se retira del punto, el hecho ocurrió en Cali cerca a las 10:00 p.m.

En varios videos dejaron constancia de que no fueron ellos los culpables de los saqueos al almacén de cadena en el oriente de Cali.

Saqueos a un almacén en Cali

En medio de las protestas que se llevan a cabo en Cali, ya ha ocurrido en múltiples ocasiones este tipo de episodios.

Personas ajenas a la protesta intentan saquear supermercados y almacenes de cadena y son los mismos manifestantes se encargan de rechazar los actos.

Incluso, en una anterior ocasión, en el mismo almacén Éxito del oriente de Cali, intentaron ingresar a plena luz del día.

Cuando el saqueo ocurrió, fueron los que estaban en la movilización quienes presionaron a los ladrones.

Les gritaron, persiguieron e incluso les quitaron los artículos para devolverlos al centro comercial, todo al grito de “los buenos somos más”.

Así quedó registrado en varios videos que rotaron en redes sociales donde sujetos que no tenían nada que ver con la manifestación, aprovecharon el ambiente para saquear el comercio.

Atención.



Manifestantes se enfrentan a delincuentes que ingresaron al Éxito de la Simón Bolívar a grito de “Los buenos somos mas” y los hacen devolver los artículos robados. pic.twitter.com/WDgNbShpT8 — Jaramillo (@JulianJaraUribe) April 28, 2021

Primera línea denuncia saqueos

En la noche de ayer, jóvenes de la primera línea publicaron dos videos que fueron replicados en redes sociales.

Según los manifestantes, estaban entrando al Éxito de Calipso que queda sobre la autopista Simón Bolívar.

Incluso rechazaron este tipo de actos vandálicos y dicen estar en contra de los saqueos pues no hace parte de su lucha.

El video fue replicado por el senador Alexander López Maya en sus redes sociales y la denuncia se volvió viral.

“Bueno, buenas noches Cali, somos la primera línea de aquí de Puerto Madero. Qué pasa, en estos momentos, está siendo saqueado el Éxito, hoy es 19 de mayo de 2021, son las 10 de la noche. En estos momentos está siendo saqueado el Éxito por personas que no conocemos, de barrios aledaños aquí, Sindical y Pondaje. Qué pasa, nosotros, la Primera Línea de Puerto Madero, no apoyamos los saqueos, no apoyamos los robos, nos vamos a retirar por el día de hoy porque no quiero que nos comprometan y nos metan en ese cuento a nosotros. Nosotros estamos aquí con otro propósito. Entonces, a todas las personas que vean esto, la primera línea de Puerto Madero no está en saqueo, para que les quede claro. Nos retiramos por el día de hoy”.

En Cali los jóvenes de primera línea en puerto Madera denuncian q personas civiles ajenas a la protesta están saqueando almacenes Exito a esta hora 10 y 50 pm del 19 de mayo, se retiran del punto d la protesta como medida de protección @MisionONUCol @CIDH @WOLA_org @elespectador pic.twitter.com/33KUnWaJkz — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) May 20, 2021

Primera línea publica otro video

Después de conocido el primer video donde denuncian el saboteo por parte de personas ajenas a la protesta, publicaron otro video.

En este también denuncian los saqueos al almacén y dicen que se retiran para no ser confundidos con estos delincuentes.

“Listo, muchachos. 19 de mayo, miércoles del 2021, siendo las 10:00 p.m., el proceso está siendo interferido por saboteadores. En el punto Puerto Madero, la primera línea ha tomado la decisión de retirarnos del punto. No por miedo, no por temor a la represión, sino, como les veníamos diciendo, están hostigando en la parte comercial de Almacenes Éxito. Nosotros no nos hacemos responsables de eso y nosotros, como grupo y organización, nos vamos a ir, nos retiramos, quedan solamente aquellas personas que están vandalizando”.

Luego entra una segunda voz para complementar que “nos retiramos porque no apoyamos eso, esta no es la causa ni es lo que buscamos, no hemos dejado pasar a los que robaron”.

¡¡ PALABRAS DE LOS JÓVENES DE PRIMERA LINEA DE PUERTO MADERAS EN CALIPSO !!



CALI INFORMA pic.twitter.com/F6lm7OJMJt — Cali informa (@caliinforma) May 20, 2021

Se registraron enfrentamientos

Después del anuncio de retirada de la primera línea de Puerto Madero, se registraron enfrentamientos en la zona.

Información preliminar entregada por paramédicos, hablan de 14 heridos con arma traumática y una persona fallecida.

Este dato no está confirmado por parte de las autoridades y se espera que en el transcurso de la mañana publiquen el informe haciendo el balance de lo sucedido ayer en este punto de la ciudad.