En las redes, le dan palo a una revista colombiana por poner en su portada a Catalina Maya.

Se trata de Aló, que dio a conocer que Catalina es la protagonista de su nueva edición.

De acuerdo con la publicación, la modelo y periodista se destapa respecto a MasterChef y las críticas que ha recibido por estar en el reality de RCN.

“Con sus sentimientos a flor de piel, demostró la vulnerabilidad del ser humano y deja en claro que nunca actuó premeditadamente”, asegura esta portada.

Los comentarios acerca de esta portada no se han hecho esperar, muchos asegurando que ella no debió ser la protagonista de la publicación, pues no la consideran un buen ejemplo.

“Por qué invitan a una mujer así a su portada”, “Yo a esa mujer no le creo nada”, “Nada de lo que diga me hará cambiar de opinión, vendió a su equipo”, “Odiosa”, “Una persona de esas no merece ganarse el reality” y “Ella sabía lo que estaba haciendo”, han sido algunos de los comentarios que han aparecido en el Instagram de la revista.

Cabe mencionar que la publicación agrega que Catalina se siente agotada por las críticas.

“Con una sinceridad infinita en cada una de sus palabras, ‘Cata’ nos habla desde el corazón en esta entrevista. La antioqueña está cansada de las palabras fuertes y de las críticas por el supuesto complot en el que se vio inmersa en el reality”.

Catalina ha sido centro de la polémica, aún más, luego de que los televidentes y sus compañeros la culparan de sabotear a su equipo para hacerlo perder y llevarlo al reto de eliminación.

Y aunque ella lo ha negado, lo cierto es que por eso ha sido más criticada.

MasterChef se emite todos los sábados y domingos por RCN.