En medio de una entrevista muchos salieron de la duda: ¿Catalina Maya demandará a RCN por afectar su imagen en MasterChef Celebrity?

La periodista y modelo ha sido una de las más criticadas en el reality.

Esto, debido a sus comentarios y a sus acciones.

Catalina ha hablado del programa en diversas ocasiones, asegurando que la edición del reality la ha hecho quedar como una villana.

Y al parecer, esto sucedió de nuevo en el último capítulo, cuando fue acusada de hacer perder a su equipo a propósito.

“Mi única estrategia era salvar a mis amigas, pero jamás fue lo que quisieron mostrar. El tema de la edición es importante, arman unas películas increíbles. Me quejé con el canal puesto que ayer mostró dos horas de una mujer muy mala, que no tiene ética, y eso no es así”, dijo en una conversación con W Radio.

Y agregó: “Yo veía ayer el programa y decía: ‘Dios mío. Puede haber uno o dos comentarios o cositas así, pero es que dos horas en las que uno lo único que ve es una mujer malísima’. Ya cuando se meten con el nombre, su integridad, los valores, eso ya tampoco”.

Justamente, haciendo referencia a este tema, le preguntaron si había contemplado la posibilidad de demandar al canal. Sin embargo, ella dio un rotundo no.

“No, la verdad no. Para mí es muy importante lo que mi familia piense, la gente que me conoce. Es un programa de televisión que ha despertado muchos sentimientos, muchos odios, muchos amores. Pero temas legales, no”, agregó.

¿Catalina Maya demandará a RCN por afectar su imagen en MasterChef Celebrity?

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que comienzan a las ocho de la noche.

En la producción solo quedan nueve cocineros y muchos ya están haciendo sus apuestas sobre quién ganará.