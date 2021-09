En medio de una entrevista, Frank Martínez desmiente graves acusaciones de Marbelle.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia.

Y esto no solo se nota en las cifras del rating, también en los comentarios y tendencias en las redes sociales.

Y sin duda, las redes se llenaron de comentarios tras un polémico episodio.

Si no lo vio, le contamos que Catalina fue acusada de hacer perder a su equipo para que sus amigas no fueran al reto de eliminación.

Las acusaciones vinieron de sus compañeros, pero también de los televidentes, quienes notaron su bajo rendimiento y su exceso de tranquilidad.

Por eso, la modelo y periodista ha sido atacada y muchos esperan su eliminación.

Así que, al ver esto, Marbelle decidió defenderla al contar un hecho que sucedió previo a la prueba.

“Están muy ardidos con Catalina porque, según ellos, los saboteó. Pero les voy a contar que todo el equipo de ‘Cata’, menos Julio y Liss, habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel, razón por la que no rindieron igual en la cocina. Pero claro, eso no lo ven ustedes”, afirmó.

Están muy ardidos con catalina porque según ellos los saboteó..

pero les voy a contar que todo el equipo de cata menos julio y Liss .. habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel , razón por la que no rindieron igual en la cocina .. pero claro eso no lo ven ustedes .. — MARBELLE (@Marbelle30) September 13, 2021

Frank Martínez desmiente graves acusaciones de Marbelle sobre “rumba hasta el amanecer” en MasterChef

Sin embargo, estas palabras fueron desmentidas por Frank, quien estuvo en el equipo de Catalina, asegurando que su salida no ocurrió antes del reto grupal.

“Nosotros fuimos a tomar, pero no fue el día anterior. Fue el día de la eliminación. No el día del reto en el equipo. Tampoco fue la locura. Fue algo normal. Tomamos, pero no la noche antes del reto de equipo, sino el de la eliminación”, dijo en W Radio.

Además, dejó otros detalles claros, de los que no habló la cantante colombiana.

“Vi que Marbelle dijo que no habíamos amanecido en el hotel y la verdad es que la producción nos controlaba. Nosotros tomamos fue ahí en el hotel porque en ese momento había toque de queda en Cali”.