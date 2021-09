Si no ha escuchado sus confesiones, le contamos que Catalina Maya culpa a RCN de mostrarla como una tramposa y villana en MasterChef.

El reality de RCN es una de las producciones más vistas en Colombia durante los fines de semana.

Y además de las cifras del rating, la audiencia también se nota en los comentarios en las redes.

Y sin duda, los comentarios del fin de semana se centraron en Catalina Maya y la gran mayoría fueron para atacarla.

Esto, luego de que se asegurara en un nuevo capítulo que había saboteado a su equipo para hacerlos perder.

Catalina, en entrevista con W Radio, afirmó que nunca actuó de mala fe.

Además, contó que el canal editó las imágenes para hacerla quedar mal. Para ella, solo se mostró una parte de la historia.

“Es muy importante que sepan que nosotros no sabemos cómo queda el programa después de que lo grabamos. Nosotros no sabemos cómo queda la edición. Mi estrategia era salvar a mis amigas, nunca sabotear la prueba”.

En su conversación con la emisora también reveló que se quejó con el canal por mostrar una mala cara de la moneda.

“Mi única estrategia era salvar a mis amigas, pero jamás fue lo que quisieron mostrar. El tema de la edición es importante, arman unas películas increíbles. Me quejé con el canal puesto que ayer mostró dos horas de una mujer muy mala, que no tiene ética, y eso no es así”.

Cabe mencionar que tras ser acusada de hacer perder a su equipo para salvar a sus amigas, aparecieron testimonios que la hicieron quedar mal.

Por ejemplo, Viña Machado afirmó que ‘Cata’ había llegado “cargadita de estrategias y de mañas”.

Y para rematar, luego de eso Catalina afirmó que eso era un juego y que ellas se tenían que salvar.

#MasterChefCelebrityColombia | Liss considera que Catalina saboteó a su propio equipo para beneficiar a las ‘cuatro babies’ 😱👩‍🍳 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! #MasterChefCelebrity → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/iR2ncmwyHH — Canal RCN (@CanalRCN) September 13, 2021

MasterChef Celebrity se emite todos los sábados y domingos con dobles episodios que empiezan a las ocho de la noche.

Cabe mencionar que Catalina volvió a la competencia luego de un reto con los eliminados. Así se ganó un lugar otra vez dentro del reality.