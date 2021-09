En medio de una entrevista, Catalina Maya se defendió ante su “sucia estrategia” en MasterChef y volvieron a darle palo.

Si se perdió los capítulos del domingo del reality de RCN, le contamos que Catalina fue acusada, por los televidentes y por sus compañeros, de hacer perder a su equipo.

Y es que, curiosamente, siendo capitana no quiso llevar a ninguna ‘baby’ a su equipo.

Además, si perdían o ganaban, nada iba a pasar con ella, pues tenía pin de inmunidad.

#MasterChefCelebrityColombia | Liss considera que Catalina saboteó a su propio equipo para beneficiar a las ‘cuatro babies’ 😱👩‍🍳 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! #MasterChefCelebrity → https://t.co/G9T81dAC1J pic.twitter.com/iR2ncmwyHH — Canal RCN (@CanalRCN) September 13, 2021

Catalina Maya se defendió ante su “sucia estrategia” en MasterChef y volvieron a darle palo

Los ataques en su contra no han parado, por eso, la periodista y modelo habló del tema en W Radio.

De acuerdo con ella, hubo una reunión la noche anterior a la prueba.

Por eso, habían algunos compañeros que no estaban al 100% para cocinar. Eso sumado a que estaba haciendo mucho calor.

Según Catalina, al ver este panorama, quiso llevar a su equipo a personas que no estaban en las mejores condiciones físicas, para que ambos quedaran equilibrados.

“Había varios que no estaban físicamente muy bien por el trasnocho y el calor de ese día, que estaba fuerte. Yo le dije a Viña Machado que no escogiéramos a Marbelle y Carla en mi equipo. Ellos estaban cansados y la prueba requería mucho esfuerzo físico. Las personas que votaron fueron las que dieron como ganador al otro equipo. Mi única estrategia, quizás errada, fue no traer a Marbelle y a Carla a mi equipo”.

La famosa también aseguró que no había llevado a su equipo a la derrota a propósito.

“No. Cómo voy a llevarlos a perder si eran compañeros con los que llevaba dos meses conviviendo día y noche”.

Además, dejó claro que no tuvo la misma actitud “porque estaba cansada”.

Los comentarios sobre sus palabras no se han hecho esperar, y aunque algunos le han creído, otros en cambio afirman que en su explicación quedaron varios huecos y que no encaja con lo sucedido.