Actividad en el volcán Puracé obliga a cierre del aeropuerto de Popayán

La creciente actividad del volcán Puracé llevó a la Aeronáutica Civil a ordenar el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, una medida preventiva adoptada para proteger la seguridad de las operaciones aéreas ante la presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo del suroccidente del país.

>>>Para leer<<<: La nueva estrategia de Abelardo De La Espriella para llevarse los votos del centro

La decisión fue anunciada por la autoridad aeronáutica luego de evaluar los riesgos asociados a las emisiones registradas por el volcán, ubicado en el departamento del Cauca. Según explicó la entidad, las partículas de ceniza representan una amenaza para el funcionamiento de las aeronaves, especialmente para sus motores.

La Aerocivil informó que la suspensión de las operaciones se mantendrá mientras persistan las condiciones que puedan comprometer la seguridad operacional. En un comunicado, la entidad señaló que la medida se adoptó debido a que “la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves”.

La situación no solo afecta a la capital caucana. Tras una evaluación técnica, la autoridad aeronáutica confirmó impactos en al menos cinco rutas comerciales y en los procedimientos de aproximación y salida que conectan varias zonas del suroccidente andino.

Emergencia aérea en Cauca: actividad del volcán Puracé obliga al cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia

De acuerdo con la entidad, las restricciones tienen efectos parciales sobre los vuelos desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia, además de operaciones que conectan con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

>>>Le puede interesar<<<: Iván Cepeda sorprende al centro político con nueva propuesta previa a segunda vuelta

La decisión se fundamenta en los análisis realizados por especialistas de la Aerocivil y en los reportes emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y el Observatorio Vulcanológico de Colombia. Los informes identificaron un polígono de afectación por presencia de ceniza volcánica derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé, el cual cubre la ciudad de Popayán y áreas cercanas.

Las autoridades precisaron que este fenómeno se presenta de manera intermitente, con episodios de emisiones significativas seguidos por períodos de disminución temporal de la actividad. Sin embargo, la variabilidad de las condiciones obliga a mantener un monitoreo constante para evitar riesgos en las operaciones aéreas.

La Aerocivil indicó que los equipos de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos permanecen en vigilancia permanente de la evolución de la situación. Asimismo, realizan actualizaciones continuas sobre las coordenadas del área afectada por la ceniza volcánica para determinar cuándo será posible restablecer completamente los servicios aeroportuarios.

“El equipo de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos de la entidad permanecen en constante actualización de las coordenadas del polígono y monitorean la evolución de la situación en la capital del Cauca”, señaló la autoridad aeronáutica.

Mientras se mantiene la restricción, la entidad hizo un llamado a la tranquilidad de los viajeros y recomendó a los usuarios mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para conocer posibles modificaciones en sus itinerarios.

Para leer:Antonella Petro rompió el silencio tras el supuesto desplante de James Rodríguez y mandó contundente mensaje, “ Te escribía cartas”

Las autoridades advirtieron que, debido a la evolución del fenómeno natural, podrían registrarse demoras, cambios de itinerario o cancelaciones de vuelos, por lo que se continuará evaluando el comportamiento del volcán Puracé antes de autorizar la reapertura del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán.