Emergencia en Urabá: volcán de lodo entró en erupción y causó grietas profundas en las vías

Una emergencia geológica sacudió al Urabá antioqueño la tarde noche de este miércoles 25 de febrero. Un volcán de lodo, ubicado en zona rural del municipio de San Juan de Urabá, entró en erupción de manera repentina, generando columnas de fuego y una fuerte explosión que fueron captadas en impactantes videos por habitantes de la zona.

El fenómeno, confirmado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), mencionado que “de manera preliminar nos informan que, aunque hay viviendas cercanas al sitio de la emergencia, no se reportan personas lesionadas. Hasta el momento solo se reporta afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas”. Lo que obligó a la evacuación inmediata de varias familias asentadas cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal y m

Vías agrietadas y cierre total hacia San Juancito

El reporte oficial indica que la magnitud del evento provocó daños estructurales en el terreno, evidenciados en grandes grietas que inhabilitaron el paso hacia el corregimiento de Siete Vueltas y los accesos a Juancito Viejo. De acuerdo con los registros ciudadanos, la fuerza de la naturaleza no solo afectó la infraestructura vial, sino que también causó la posiblemente la muerte de la fauna en las fincas aledañas, un impacto directo que ha generado consternación en la comunidad campesina.

Aunque en años anteriores se consideraba que este volcán no presentaba actividad biológica relevante, la explosión de hoy cambió el panorama técnico. Las autoridades locales y la Policía Nacional establecieron un cerco de seguridad preventivo, restringiendo totalmente el tránsito por la carretera que comunica a San Juan con San Juancito debido al riesgo que puede producir esta erupción de barro y gases.

Autoridades en alerta por posibles nuevas expulsiones

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Juan de Urabá y especialistas del Dagran iniciaron una inspección técnica en el punto exacto del suceso natural. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales, pero el monitoreo es permanente ante la posibilidad de que la actividad volcánica se intensifique en las próximas horas. Se recomienda a la población civil acatar las órdenes de evacuación y evitar acercarse al área del siniestro para realizar grabaciones, dado que el terreno permanece inestable. Se esperan más reportes e información de la zona en las próximas horas.