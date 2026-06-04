Misterio en el Club El Nogal: revelan qué había en el locker de Zulma Guzmán

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

La investigación por el denominado caso de las frambuesas envenenadas con talio sumó una nueva pieza clave luego de que salieran a la luz los hallazgos realizados por investigadores de la Sijín de la Policía en el locker que utilizaba Zulma Guzmán Castro en el exclusivo Club El Nogal de Bogotá.

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De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, un informe de 20 páginas elaborado por las autoridades podría convertirse en una de las pruebas más importantes dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación para establecer la presunta relación de Guzmán con el envenenamiento que provocó la muerte de dos menores de edad y un segundo intento de intoxicación bajo una modalidad similar.

Misterio por las frambuesas envenenadas: los objetos hallados en el locker de Zulma Guzmán abren nuevas preguntas

La diligencia fue ordenada dentro de la investigación liderada por la fiscal Elsa Cristina Reyes, cuyo propósito era encontrar evidencias que permitieran relacionar a la procesada con el uso de talio, una sustancia altamente tóxica que apareció en las frambuesas cubiertas con chocolate consumidas por las víctimas.

Los investigadores se dirigieron hasta el sexto piso del club, en la zona destinada a las mujeres, donde ubicaron el casillero número 314 identificado con el nombre de Zulma Guzmán. Tras forzar la cerradura, encontraron varios elementos que ahora son objeto de análisis judicial y científico.

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Según el informe, dentro del locker fue hallada una bolsa color piel que contenía otra bolsa transparente. En su interior aparecieron dos frascos con tapa azul y una etiqueta que decía “azufre”. Aunque el contenido exacto deberá ser determinado mediante pruebas especializadas, los investigadores centraron su atención en estos recipientes por la posible relación con la presencia de talio.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades fue la aparición de logotipos y stickers de una empresa de domicilios. Este detalle resulta relevante porque, según la investigación, mediante esa compañía habrían sido enviadas las frambuesas con talio que recibieron las menores fallecidas.

El informe también menciona la incautación de unos guantes de látex usados, considerados un elemento potencialmente importante para esclarecer el caso. Dichos guantes fueron remitidos a Medicina Legal, donde expertos intentarán establecer si contienen rastros de sustancias químicas o evidencia que permita determinar el uso que tuvieron.

Además, en el casillero fueron encontrados otros objetos que despertaron interrogantes entre los investigadores, entre ellos dos fajas estéticas marcadas con el número cuatro, arcilla para cataplasmas, mascarillas y medias veladas.

Las autoridades ahora buscan establecer si estos elementos tenían una finalidad cotidiana o si habrían sido utilizados para ocultar o almacenar otros objetos relacionados con la investigación. La hipótesis que manejan los investigadores apunta a determinar si algunos de estos artículos pudieron servir para evitar dejar rastros o facilitar la manipulación de sustancias.

Todos estos hallazgos fortalecen el expediente que la Fiscalía adelanta contra Zulma Guzmán, quien enfrenta señalamientos por el presunto doble homicidio de las menores y por un segundo caso de envenenamiento con características similares.

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Mientras avanza el proceso judicial, Guzmán permanece recluida en un centro de detención de salud mental en las afueras de Londres, en Bronzefield. Desde allí espera la decisión de las autoridades británicas sobre la solicitud de extradición a Colombia, trámite que será determinante para que responda ante la justicia colombiana por uno de los casos más impactantes y misteriosos registrados recientemente en el país.