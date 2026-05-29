Joven salió de su casa y días después apareció muerta dentro de un costal, a la vista de todos, al norte de Cali

El crimen de Marcela Gómez Sepúlveda, una joven de 26 años, mantiene consternada a la ciudad de Cali luego de que su cuerpo fuera hallado dentro de un costal abandonado en plena vía pública del norte de la capital del Valle del Cauca. El caso, que salió a la luz durante esta semana, ha generado indignación entre la comunidad y reactivó las alertas por los hechos de violencia contra las mujeres en la región.

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El hallazgo ocurrió en la mañana del lunes 25 de mayo sobre la Calle 70, entre carreras 1J y 1H, frente a la estación del MÍO del barrio La Rivera. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, operarios de aseo encontraron el cuerpo envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal abandonado en el separador vial.

El crimen que conmociona a Cali: joven de 26 años fue encontrada dentro de un costal en plena calle

La escena generó alarma entre quienes transitaban por el sector, especialmente porque el costal permanecía a la vista de conductores y peatones en una de las zonas transitadas del norte de Cali. Tras el reporte, unidades de la Policía y organismos judiciales llegaron al lugar para adelantar la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo.

Las investigaciones permitieron establecer posteriormente que la víctima era Marcela Gómez Sepúlveda, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo. Según los datos conocidos hasta ahora, la joven salió de su vivienda en el barrio Los Álamos hacia las 10:58 de la noche y desde ese momento sus familiares perdieron contacto con ella.

En las primeras horas de la investigación, las autoridades manejaban la hipótesis de que se trataba de una mujer debido a varias características visibles del cuerpo, entre ellas el cabello largo rubio y el tamaño de los pies que sobresalían del costal.

Hasta el momento no se han reportado capturas ni se han confirmado los posibles móviles detrás del crimen. Los organismos judiciales continúan recopilando pruebas, revisando cámaras de seguridad y adelantando entrevistas para establecer cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían implicados en el caso.

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Frente a este hecho, la Personería hizo un llamado urgente para esclarecer lo ocurrido y evitar que el crimen quede en la impunidad. En un pronunciamiento oficial, el Ministerio Público señaló que “hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad, rigor y total transparencia las investigaciones necesarias que permitan esclarecer las circunstancias de este crimen, identificar y judicializar a los responsables, garantizando verdad, justicia y reparación”.

La entidad también advirtió que “la violencia contra las mujeres no puede ser normalizada ni tolerada” y aseguró que continuará vigilante del proceso judicial para garantizar los derechos de las víctimas y sus familias.

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El asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda se suma a los casos de violencia que han generado preocupación en Cali, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer uno de los crímenes que más impacto ha causado en la ciudad durante los últimos días.