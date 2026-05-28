Condena ejemplar a hombre que quemó casa de su expareja y causó la muerte de su hijastra incinerada

La condena contra Tilson Cantillo Morales volvió a estremecer a Cartagena y reabrió una de las historias más dolorosas registradas en el barrio Olaya Herrera. Un juez de conocimiento sentenció a 37 años de prisión al hombre de 37 años tras encontrarlo responsable de los delitos de homicidio agravado e incendio, luego de comprobarse que provocó un fuego dentro de la vivienda de su expareja sentimental, hecho que terminó causando la muerte de su hijastra de apenas 13 años.

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La decisión judicial fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, entidad que reconstruyó los hechos ocurridos durante la madrugada del 23 de enero de 2022 en una vivienda ubicada en la calle El Líbano, sector El Progreso, del barrio Olaya Herrera, en Cartagena. Según el ente acusador, el hoy condenado llegó al inmueble en aparente estado de embriaguez buscando a su expareja, pero fue recibido por la menor, quien le informó que su madre no se encontraba en la casa.

Justicia por Celia Patricia: sentencian a hombre que provocó incendio mortal contra su hijastra en Cartagena

“La decisión judicial obedece a hechos registrados el 23 de enero de 2022 en una vivienda hasta donde llegó el sentenciado en estado de embriaguez, en búsqueda de su expareja pero fue recibido por su hijastra”, indicó la Fiscalía en un comunicado oficial.

Las investigaciones permitieron establecer que, después de conversar con la adolescente, el hombre esperó a que la menor ingresara nuevamente a una habitación para descansar y posteriormente le prendió fuego a la vivienda antes de escapar del lugar. La rápida expansión de las llamas convirtió la casa en una trampa mortal para la niña, identificada como Celia Patricia Rubio, quien dormía dentro del inmueble mientras su madre se encontraba fuera de la residencia.

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El ente investigador señaló que “luego de que la menor ingresara a una habitación para descansar, su padrastro decidió prenderle fuego a la casa y huir del lugar”. Sin embargo, la fuga del agresor no se concretó, pues varios vecinos reaccionaron rápidamente y lograron interceptarlo antes de que escapara. Posteriormente fue entregado a unidades de la Policía Nacional, que incluso tuvieron que intervenir para evitar que fuera linchado por habitantes del sector indignados por lo ocurrido.

La tragedia dejó profundas heridas en la comunidad. Celia Patricia sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo y fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Cartagena. Debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue remitida a una clínica especializada en Barranquilla, donde permaneció internada durante varios días luchando por sobrevivir.

Los reportes médicos revelaron que la adolescente presentaba quemaduras entre el 70 y el 80 por ciento de su cuerpo. Finalmente, doce días después del ataque, falleció debido a la gravedad de las heridas.

La madre de la menor, Erika Rubio, recordó en declaraciones entregadas tras el crimen cómo había decidido terminar la relación sentimental con Tilson Cantillo debido a constantes discusiones y episodios conflictivos. “No lo volví a ver ni a hablar con él. El sábado yo estaba en la fiesta de una sobrina y él se apareció, pero no me dijo nada. Yo me fui a acostar y él se desapareció. Lo que ahora sé es que lo que hizo fue esconderse en la casa de mi hermana y ahí estuvo hasta cuando yo salí el domingo temprano. Al ver que en mi casa solo estaba la niña, porque yo había salido, le echó candela”, relató la mujer.

Habitantes del sector todavía recuerdan a Celia Patricia como una niña alegre, apasionada por el baile y querida por sus vecinos. Según personas cercanas a la familia, uno de sus mayores sueños era convertirse en bailarina profesional y solía participar en reuniones familiares bailando champeta y otros ritmos musicales.

La Fiscalía también confirmó que Tilson Cantillo Morales tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, situación que ahora vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los casos de agresión contra mujeres y menores de edad en el país.

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Además de la pena principal de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 36 salarios mínimos legales vigentes y quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante siete años. La decisión judicial quedó en firme y representa, para los familiares de la víctima, un paso hacia la justicia tras uno de los casos más impactantes registrados recientemente en Cartagena.