“¿Hasta cuándo?”: se registró un nuevo robo a mano armada por parte de motoladrones en Cali

La inseguridad en Cali sigue aumentando y dejando más víctimas en los índices. A pesar de las constantes estrategias de las autoridades en la ciudad para disminuir estos hechos de violencia, al parecer estaría teniendo un efecto rebote, pues siguen subiendo.

Un nuevo robo se presentó en horas de la tarde del pasado domingo 16 de julio, en el que un motoladrón armado llegó a intimidar a una persona que se encontraba en una calle del barrio los cristales, en el oeste de Cali.

En el video de una cámara de seguridad quedó registrado al motoladrón llegar y amenazar al señor para quitarle sus pertenencias. Debido a la reacción del señor de no dejarse robar, se fue encima del delincuente y le tumbó la moto, el ladrón se bajó y le siguió apuntando con el arma y pidiéndole las cosas.

El señor le tiró lo que sería su celular y se fue, el ladrón lo tomó, revisó que nadie estuviera observándolo, levantó su motocicleta y siguió su camino.

La única pregunta de los caleños ante la recurrencia de estos casos es: ‘¿hasta cuándo?’. Ni los constantes operativos de las autoridades, ni la justicia por mano propia, ni las calles llenas de personas, nada detienen a los delincuentes para que hagan de las suyas en la ‘Sucursal del Infierno’.

Nos envían registro de video de ladrones motorizados en el sector de cristales.#CaliWeb #Cali pic.twitter.com/Qm3dgHqVtq — CaliWeb (@CaliWebCo) July 16, 2023

“Estoy cansado de estos videos y ver que no pasa nada”, “van a tener que prohibir las motos”, “Usted sale a Cali en la madrugada y no se encuentra ni una patrulla , Cali no tiene ley” son algunas de las reacciones de los ciudadanos.