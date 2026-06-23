Resultados escrutinios en Colombia: Abelardo De La Espriella consolida su victoria mientras Iván Cepeda presenta más de 57.000 reclamaciones

Colombia define en segunda vuelta si gira hacia la derecha con Abelardo de la Espriella o si continúa el proyecto de izquierda de Iván Cepeda.

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Los escrutinios de las elecciones presidenciales de Colombia continúan avanzando en todo el país mientras se consolida la ventaja obtenida por Abelardo De La Espriella en el preconteo de la segunda vuelta. Sin embargo, el proceso también ha estado marcado por las reclamaciones presentadas por la campaña de su contendor, Iván Cepeda, quien insiste en que las autoridades electorales revisen miles de inconsistencias detectadas por sus equipos de vigilancia.

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De acuerdo con los resultados preliminares, De La Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, superando por un estrecho margen a Cepeda, que alcanzó aproximadamente 12,7 millones de sufragios. La diferencia fue de apenas 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, convirtiéndose en una de las contiendas presidenciales más cerradas de la historia reciente del país, según información de principales agencias internacionales como EFE.

Donald Trump y líderes internacionales respaldan a De La Espriella mientras avanzan los escrutinios presidenciales

Durante una rueda de prensa, el senador del Pacto Histórico informó que su campaña presentó 57.189 reclamaciones ante las autoridades electorales para que sean analizadas durante la etapa de escrutinios. Según explicó, todas las actuaciones se realizarán dentro de los mecanismos legales establecidos.

En sus declaraciones, Cepeda también respondió a comentarios emitidos por el presidente electo tras conocerse los resultados preliminares. El dirigente político aseguró que no le “asustan ni sus rugidos ni sus alaridos” y pidió respeto por las garantías democráticas. Asimismo, afirmó que “a ellos no los amenazan” y señaló que Colombia quedó dividida en “dos mitades casi idénticas y simétricas”, por lo que consideró necesario impulsar un diálogo nacional.

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Mientras tanto, Abelardo De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, mantuvieron una agenda privada y evitaron pronunciarse nuevamente tras el discurso ofrecido la noche de las elecciones.

Respaldo internacional al presidente electo

A medida que avanzan los escrutinios, el líder de Defensores de la Patria ha recibido mensajes de felicitación de varios dirigentes internacionales. Entre ellos se destacó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó a De La Espriella como un “gran presidente” y expresó su expectativa de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Trump reveló además que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo pocas horas después de conocerse los resultados preliminares.

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A las felicitaciones también se sumaron Giorgia Meloni, el presidente hondureño Nasry Asfura y Keiko Fujimori. En contraste, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió esperar el resultado definitivo de los escrutinios antes de emitir una felicitación oficial.

Balance de la jornada electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) catalana informó que la segunda vuelta presidencial se desarrolló de manera “tranquila y pacífica”, sin incidentes de gran magnitud, aunque reportó algunos casos aislados de presunto constreñimiento al elector.

Por otra parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezó una cumbre interinstitucional poselectoral junto con representantes de organismos de control y autoridades electorales. El funcionario explicó que el encuentro tuvo como propósito resolver inquietudes sobre el proceso y brindar tranquilidad a la ciudadanía respecto al avance de los escrutinios.

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En el escenario político, el partido Centro Democrático anunció que buscará construir una coalición legislativa para respaldar las iniciativas del próximo gobierno. La colectividad señaló que trabajará con otras fuerzas políticas para estructurar una agenda común que permita atender las principales necesidades del país durante el nuevo periodo presidencial.