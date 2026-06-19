Una cifra nunca antes vista: MOE desplegará importante número de observadores en Segunda Vuelta Presidencial

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A pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) anunció uno de los despliegues ciudadanos más amplios de su historia para acompañar y vigilar la jornada democrática del próximo 21 de junio. La organización informó que contará con 2.638 observadores y observadoras acreditadas, quienes estarán distribuidos en 445 municipios del país, cubriendo el 77 % del potencial electoral colombiano.

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La cifra representa un esfuerzo sin precedentes de la organización, que desde hace dos décadas trabaja en la promoción de la transparencia electoral, el seguimiento a los procesos democráticos y la prevención de irregularidades durante las elecciones.

MOE reforzará observación electoral con misión internacional y presencia en zonas de riesgo

Según explicó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE, este nivel de cobertura ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre las diferentes sedes regionales.

“Llegar a este nivel de cubrimiento solo es posible gracias a la capacidad organizativa de las coordinaciones regionales. Expresamos nuestro absoluto agradecimiento a las personas observadoras. Su dedicación reafirma que la transparencia electoral es una tarea en la que la sociedad civil persiste y está comprometida desde hace 20 años”, afirmó la directora de la organización.

Presencia en municipios con riesgo de violencia

La labor de observación adquiere una relevancia especial debido a las alertas identificadas por la MOE en materia de seguridad. De acuerdo con el mapa de riesgo elaborado por la organización, existen 386 municipios con riesgo electoral asociado a factores de violencia.

Ante este panorama, la misión desplegará un equipo de 1.879 observadores en 203 de esos municipios, equivalentes al 52 % de los territorios considerados de riesgo.

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El objetivo será monitorear el desarrollo de la jornada electoral, documentar posibles incidentes y contribuir a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad.

Observación internacional en Colombia y el exterior

El operativo también contará con una amplia participación internacional. La MOE informó que 348 observadores de 31 nacionalidades se sumarán al seguimiento de la jornada electoral.

De ese grupo, 201 personas se encuentran observando desde el pasado 15 de junio el desarrollo de las elecciones en el exterior, con presencia en 50 ciudades de 26 países.

Por su parte, otros 147 observadores internacionales estarán desplegados en Bogotá, así como en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Santander, Bolívar, Nariño, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Vigilancia con enfoque diferencial

Además de la observación tradicional, la organización implementará mecanismos específicos para evaluar el respeto por los derechos de poblaciones históricamente vulnerables.

Uno de los componentes será el seguimiento al Protocolo de Voto Trans, mediante un equipo conformado por 81 personas trans y no binarias, quienes estarán presentes especialmente en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín.

Asimismo, 15 observadores con discapacidad verificarán las condiciones de accesibilidad en puestos de votación ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, así como en los municipios de Caldas (Antioquia), Girón y Floridablanca (Santander).

“Observar la jornada con un enfoque diferencial nos permite medir con exactitud los avances y rezagos en accesibilidad e igualdad real en los puestos de votación. La democracia debe ser un espacio seguro, digno y libre de discriminación para todas las personas”, señaló Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.

Más de mil reportes por posibles irregularidades

La organización también reveló que, hasta el mediodía del 18 de junio, había recibido 1.045 reportes relacionados con posibles irregularidades electorales durante el proceso presidencial.

De acuerdo con Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, 85 de esos reportes corresponden específicamente al período de la segunda vuelta presidencial.

Las principales denuncias están relacionadas con posibles afectaciones al voto libre, presuntos casos de constreñimiento al elector, irregularidades en publicidad electoral y campañas de desinformación, además de reportes sobre posibles participaciones indebidas en política por parte de servidores públicos.

Ante este escenario, la MOE invitó a los ciudadanos a reportar cualquier anomalía durante la jornada electoral a través de la plataforma Pilas con el Voto y reiteró su llamado a participar masivamente en las urnas.

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Con miles de observadores desplegados en Colombia y el exterior, la organización busca fortalecer la confianza en el proceso democrático y contribuir a que la elección presidencial se desarrolle bajo principios de transparencia, legalidad y participación ciudadana.