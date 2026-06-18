Pillaron al Alcalde Santa Marta, disfrutando el Mundial en México pese a crisis de seguridad en su jurisdicción

Foto Alcalde de Santa Marta fue captado en el Mundial de México mientras persiste la crisis de seguridad en Magdalena.

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La aparición del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, en el estadio Azteca de Ciudad de México durante el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 ha generado controversia en redes sociales y entre algunos sectores ciudadanos, debido al complejo panorama de orden público que atraviesa actualmente el departamento del Magdalena.

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Las imágenes del mandatario disfrutando del encuentro deportivo comenzaron a circular pocas horas después del debut de Colombia en la Copa del Mundo. La situación llamó aún más la atención cuando la transmisión internacional de ESPN enfocó durante varios segundos a Pinedo en las tribunas del emblemático escenario mexicano. Posteriormente, también se difundieron videos en redes sociales donde se observa al alcalde celebrando los goles y la victoria del equipo colombiano.

Carlos Pinedo apareció en el estadio Azteca y desató polémica en medio de la tensión por el orden público en Santa Marta

La presencia del mandatario fuera del país coincide con un momento sensible para la región. Durante el pasado fin de semana se registraron enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), hechos que generaron preocupación entre las comunidades y afectaciones en la movilidad.

Uno de los episodios más críticos fue el cierre de la Troncal del Caribe, una de las vías más importantes para la conectividad del Magdalena y la región Caribe. El corredor permaneció bloqueado durante más de 40 horas y solo fue reabierto el pasado 16 de junio, luego de acuerdos que permitieron restablecer el tránsito vehicular.

La Alcaldía explica el viaje

Ante las críticas que surgieron tras conocerse la presencia de Pinedo en México, la Alcaldía de Santa Marta aclaró que el desplazamiento del mandatario corresponde a un período de vacaciones previamente autorizado.

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Según la administración distrital, el permiso fue tramitado de manera formal y aprobado por el Concejo de Santa Marta, por lo que su ausencia temporal se encuentra respaldada por los procedimientos legales establecidos.

Además, la Alcaldía explicó que el viaje se realizó una vez se logró la reapertura de la Troncal del Caribe y se alcanzaron acuerdos que permitieron superar la situación de bloqueo que afectó a la región durante varios días.

El anuncio de la salida temporal del alcalde fue realizado por la administración distrital mientras el mandatario ya se encontraba desplazándose hacia Ciudad de México.

David Farelo quedó como alcalde encargado

Durante las vacaciones de Carlos Pinedo Cuello, las funciones administrativas y de gobierno del Distrito quedaron a cargo de David Farelo Daza, secretario de Promoción de Inclusión y Equidad.

La administración distrital señaló que el funcionario asumió la responsabilidad de coordinar las acciones institucionales y atender los asuntos relacionados con la gestión pública mientras el alcalde permanece fuera del país.

Sin embargo, la difusión de las imágenes desde el estadio Azteca reavivó el debate sobre la oportunidad del viaje en medio de una coyuntura marcada por preocupaciones de seguridad y por las recientes tensiones derivadas de los enfrentamientos armados en la Sierra Nevada.

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Mientras algunos ciudadanos consideran que el mandatario tenía derecho a disfrutar de un período de descanso aprobado oficialmente, otros cuestionan que su ausencia coincida con un momento en el que Santa Marta y el Magdalena continúan enfrentando desafíos relacionados con el orden público y la estabilidad de la región.