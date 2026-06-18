Impresionante choque en San Cristóbal en Bogotá: bus alimentador y camioneta terminaron volcados

Un aparatoso accidente de tránsito en Bogotá se registró en la localidad de San Cristóbal, específicamente en la calle 63 sur con carrera 10N Este, donde un bus alimentador, una camioneta y un taxi se vieron involucrados en un fuerte choque que dejó varios heridos y generó momentos de angustia entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con los reportes preliminares, el impacto fue de tal magnitud que tanto el bus alimentador como la camioneta terminaron volcados. La situación fue aún más crítica para los ocupantes del vehículo de transporte público, ya que el automotor terminó cayendo hacia una ladera de un cerro cercano al lugar del siniestro.

Grave choque en San Cristóbal involucró a un bus alimentador, una camioneta y un taxi

Tras la emergencia, organismos de socorro y equipos de atención médica llegaron al sitio para auxiliar a las personas afectadas. Las autoridades informaron que varias personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la capital para recibir atención especializada. Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

El accidente vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en Bogotá, una problemática que continúa cobrando vidas en las carreteras y calles de la ciudad. Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 se registraron 162 fallecimientos por siniestros viales, lo que representa un incremento del 13 % frente al mismo período de 2025.

Las estadísticas muestran que los motociclistas siguen siendo el actor vial más afectado, concentrando el 44 % de las víctimas fatales. Les siguen los peatones con el 38 %, los ciclistas con el 14 % y los usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas con el 4 %. Además, el 71 % de las fatalidades ocurre en vías arteriales, donde se registran mayores velocidades.

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Durante la pasada temporada de Semana Santa, siete personas murieron en siniestros viales en la capital. Cuatro de las víctimas eran motociclistas, dos peatones y un ciclista. De acuerdo con las autoridades, en seis de esos casos las muertes estuvieron relacionadas con maniobras peligrosas o con no mantener una distancia segura entre vehículos.

Frente a este panorama, la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, reiteró la necesidad de fortalecer la responsabilidad de todos los actores viales. La funcionaria manifestó que este escenario deja “historias inconclusas, sueños sin cumplir y familias que hoy viven vacíos irrecuperables” y señaló que los siniestros viales son evitables cuando conductores, motociclistas, ciclistas y peatones adoptan comportamientos seguros.

La entidad recordó que entre las principales recomendaciones para prevenir nuevos accidentes están respetar los límites de velocidad establecidos, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, obedecer las señales de tránsito y proteger especialmente a los usuarios más vulnerables de las vías.

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Mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del choque ocurrido en San Cristóbal, las autoridades continúan recopilando información sobre el estado de salud de los lesionados y las circunstancias que provocaron el volcamiento de los vehículos involucrados en este nuevo accidente de tránsito en Bogotá.