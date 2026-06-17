Movilidad hoy miércoles 17 de junio, en vivo: trancones pesados y racha de choques colapsan vías clave de Bogotá

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Una serie de accidentes de tránsito consecutivos, fallas en la red de semaforización y vehículos averiados en puntos estratégicos generan fuertes retrasos en la movilidad de Bogotá durante las primeras horas de la mañana de este miércoles 17 de junio. Los incidentes viales han provocado alta congestión en localidades clave como Suba, Engativá y los corredores de salida de la ciudad.

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Para mitigar el impacto en el tráfico, el Grupo Guía y el cuerpo de Agentes Civiles de la Secretaría de Movilidad avanzan en labores de regulación en las zonas afectadas. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que para esta jornada la restricción de pico y placa aplica para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Siga el estado de la movilidad en Bogotá en vivo hoy, miércoles 17 de junio

09:52 a.m. | Choque en la vía Bogotá - La Calera:

Se registra un siniestro vial entre un motociclista y un automóvil particular en la localidad de Chapinero, específicamente a la altura del kilómetro 5. El hecho genera la afectación de un carril de la calzada.

09:32 a.m. | Habilitan paso en la Avenida Ciudad de Cali:

Autoridades confirmaron que la camioneta que se encontraba varada a la altura de la calle 18, en sentido Sur - Norte, ya fue retirada con éxito. El Grupo Guía trabaja en normalizar el tráfico.

09:05 a.m. | Camioneta varada en la Avenida Ciudad de Cali:

Se reporta un vehículo particular averiado en la localidad de Fontibón, específicamente sobre la Av. Cali con calle 18 en sentido Sur - Norte, generando el cierre de un carril de circulación.

08:31 a.m. | Siniestro en la Avenida El Dorado (Calle 26):

Un automóvil y una motocicleta colisionaron en la localidad de Engativá a la altura de la carrera 95, en sentido Oriente - Occidente, afectando un carril de la calzada.

07:40 a.m. | Falla de semáforos en el centro de Bogotá:

Se registra una contingencia eléctrica en la intersección de la Avenida Carrera 10 con calle 2. El equipo técnico adelanta acciones correctivas mientras agentes civiles agilizan el paso vehicular.

07:32 a.m. | Accidente en la Avenida Suba:

Una motocicleta eléctrica y un automóvil particular chocaron en la Av. Suba con Calle 129, en sentido Sur - Norte. La emergencia, que obstruye un carril, requirió el apoyo de una ambulancia en el punto.

07:22 a.m. | Fuerte represamiento en la Avenida Boyacá:

Tráfico lento e intermitente afecta la movilidad desde la carrera 15 hasta la calle 73 en ambas calzadas.

06:50 a.m. | Choque en la Avenida Caracas:

Se reporta un siniestro vial en la localidad de Rafael Uribe Uribe, sobre la Av. Caracas con calle 35 Sur, en sentido Norte - Sur.

06:33 a.m. | Congestión en la Autopista al Llano:

Un accidente de tránsito a la altura de la carrera 5 Este mantiene con alta densidad vehicular el acceso a la vía al Llano.

06:11 a.m. | Accidente con motociclista en la Autopista Norte:

Se registró un fuerte siniestro vial entre un camión y un motociclista en la localidad de Suba, a la altura de la calle 192, afectando el sentido Norte - Sur.

¿Cuáles son las vías con mayor congestión en Bogotá?

El reporte de las autoridades de tránsito expone un flujo vehicular crítico sobre el corredor de la Avenida Boyacá, afectando ambos sentidos desde la carrera 15 hasta la calle 73, con un impacto mayor en el sentido Norte - Sur. Adicionalmente, se registran demoras considerables en el norte de la capital por un siniestro que involucró a un camión de carga, y complicaciones en el centro debido a la desconexión de una intersección semafórica.