Petro asegura tener información sobre quienes estarían detrás de una estrategia contra Verónica Alcocer

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El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia tras asegurar que ya conoce quiénes estarían detrás de una presunta campaña para desprestigiar a la primera dama, Verónica Alcocer, en medio de las polémicas que surgieron por su visita oficial a Suecia durante 2025.

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La denuncia fue realizada por el mandatario durante una alocución pública del martes 16 de junio, en la que afirmó que su Gobierno ha recopilado información sobre las personas que habrían impulsado una estrategia organizada para afectar la imagen de la esposa del jefe de Estado.

Petro revela que tendría pruebas sobre una presunta operación contra Verónica Alcocer y pide intervención de la Fiscalía

Según Petro, las indagaciones realizadas permitieron establecer no solo quiénes habrían participado en esa supuesta operación, sino también la forma en que habría sido financiada.

“Ya sabemos quiénes fueron, con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal para eso. Esa información se debe entregar a la Fiscalía porque es nuestra obligación, pero se debe saber”, manifestó el presidente durante su intervención.

Las declaraciones del mandatario reavivaron un debate que comenzó meses atrás, cuando surgieron cuestionamientos relacionados con la presencia de Verónica Alcocer en Suecia, país que por entonces mantenía conversaciones con el Gobierno colombiano en torno a la posible adquisición de los aviones de combate Gripen, fabricados por la compañía sueca Saab.

En ese momento, distintos sectores políticos y voces de oposición cuestionaron algunos aspectos del viaje de la primera dama. Las críticas se centraron en supuestos gastos, actividades desarrolladas durante la visita y reuniones que habrían coincidido con las negociaciones adelantadas por el Estado colombiano.

La controversia tomó fuerza en redes sociales y escenarios políticos, donde se solicitaron explicaciones sobre el papel desempeñado por Alcocer durante la agenda oficial y sobre los recursos utilizados para el desplazamiento.

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Sin embargo, el presidente Petro sostiene que detrás de esos cuestionamientos existiría una campaña organizada con el objetivo de afectar la imagen pública de la primera dama.

Aunque el mandatario aseguró que ya tiene identificados a los presuntos responsables, no reveló nombres ni entregó detalles específicos sobre las pruebas que respaldarían sus afirmaciones. Tampoco explicó quiénes integrarían el supuesto fondo ilegal al que hizo referencia durante su discurso.

Lo que sí dejó claro es que la información recopilada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las verificaciones correspondientes.

“Esa información se debe entregar a la Fiscalía”, reiteró el jefe de Estado al referirse al material que, según él, demostraría la existencia de una estrategia coordinada contra Verónica Alcocer.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Fiscalía General de la Nación han informado sobre la apertura de una investigación formal relacionada con las afirmaciones realizadas por el mandatario.

Tampoco se conocen pronunciamientos oficiales de los sectores que en su momento cuestionaron el viaje de la primera dama a Suecia ni de personas que pudieran estar relacionadas con las acusaciones hechas por Petro.

El episodio se suma a la creciente confrontación política que ha marcado los últimos meses del gobierno del mandatario, especialmente en medio de la campaña presidencial y de los constantes enfrentamientos entre el oficialismo y sectores de oposición.

Mientras tanto, las declaraciones del presidente mantienen abierta la polémica sobre el viaje de Verónica Alcocer a Suecia y sobre la existencia o no de una presunta operación destinada a afectar su imagen pública.

Por ahora, la atención está puesta en los posibles pasos que adopte la Fiscalía General de la Nación, entidad que eventualmente podría determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación sobre los hechos denunciados por el jefe de Estado.

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La controversia también vuelve a poner en el centro del debate nacional el papel de la primera dama y el impacto político que han tenido sus actuaciones y desplazamientos internacionales durante el actual gobierno.