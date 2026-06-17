Ley Seca en Bogotá cambia para la segunda vuelta presidencial: Alcaldía modifica horario de inicio

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La Alcaldía de Bogotá modificó el horario de la Ley Seca que regirá durante la segunda vuelta presidencial de 2026, una decisión que fue bien recibida por los gremios de bares, restaurantes y comerciantes de la capital debido al impacto positivo que tendrá sobre la actividad económica del fin de semana.

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Inicialmente, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas estaba prevista para comenzar a las 6:00 de la tarde del viernes. Sin embargo, el Distrito anunció un ajuste que permitirá extender las actividades comerciales durante varias horas más.

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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que la medida comenzará finalmente a las 00:00 horas (medianoche) del sábado 20 de junio y se mantendrá vigente hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio de 2026.

Según explicó el funcionario, la decisión busca equilibrar las medidas de seguridad asociadas a la jornada electoral con la necesidad de proteger la economía de sectores que suelen registrar una importante dinámica comercial durante los fines de semana.

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“El horario de la Ley Seca en Bogotá se ha modificado para que arranque desde las 00.00 a.m. del sábado 20 de junio y vaya hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio de 2026”, señaló Quintero.

Asimismo, destacó que la administración distrital tuvo en cuenta las inquietudes expresadas por empresarios y comerciantes. “Reconocemos la importancia de impulsar todo lo que se pueda la actividad económica y seguir construyendo consensos de ciudad con el sector comercio”, afirmó el secretario.

La modificación fue celebrada por distintos representantes del sector privado, quienes consideran que las horas adicionales de operación favorecerán especialmente a establecimientos relacionados con el entretenimiento y la gastronomía.

Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, aseguró que la temporada deportiva internacional y los eventos asociados al fin de semana generan un importante movimiento económico para múltiples actividades comerciales.

El dirigente gremial explicó que el aplazamiento de la entrada en vigor de la medida permitirá que muchos establecimientos operen normalmente durante la noche del viernes. “Durante todo este tiempo vemos que hay incremento en las ventas en la gran mayoría de los sectores y el hecho de que corran por seis horas la ley seca es muy provechoso para algunos sectores, especialmente para el sector de restaurantes y de bares que pueden tener actividad hasta la medianoche”, manifestó.

Orrego también indicó que el gremio respalda la determinación adoptada por el Distrito y descartó insistir en nuevos cambios. “Tenemos que apoyar las decisiones ya tomadas por el distrito, creo que son decisiones responsables y esperemos que las ventas del comercio sean muy productivas”, agregó.

Por su parte, Asobares también expresó satisfacción con el ajuste realizado por la administración distrital. Su director ejecutivo, Eduardo Montoya, señaló que la decisión ayudará a disminuir los efectos económicos que normalmente genera la aplicación de la restricción.

“Esto reduce el impacto que puede generar económicamente la ley seca”, afirmó el representante gremial.

Montoya además explicó que los establecimientos afiliados implementarán acciones enfocadas en la prevención, el autocuidado y la seguridad durante el fin de semana electoral. “Queremos contarles que nos sumamos y nos adicionamos a todas las campañas y todos los programas que se están trabajando en materia de prevención, de autocuidado y de seguridad por parte de los establecimientos de comercio, para que los ciudadanos y los turistas puedan disfrutar de un entorno seguro”, concluyó.

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Con este ajuste, la Ley Seca en Bogotá buscará garantizar el orden público durante la segunda vuelta presidencial, mientras el Distrito intenta minimizar el impacto económico sobre sectores clave del comercio y el entretenimiento.