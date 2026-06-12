Alcaldía de Bogotá confirma que habrá Ley Seca para elecciones en medio del Mundial de Fútbol

La Alcaldía de Bogotá confirmó que implementará nuevamente la Ley Seca durante la jornada de la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio, una decisión que coincidirá con la celebración del Mundial de Fútbol y que busca garantizar el orden público y el normal desarrollo de las elecciones entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, quien explicó que la medida seguirá un esquema similar al aplicado durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo. De esta manera, la restricción comenzará el viernes 19 de junio a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el lunes 22 de junio al mediodía.

Alcaldía de Bogotá mantiene Ley Seca para la segunda vuelta presidencial y anuncia medidas especiales de seguridad

La Ley Seca implica la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos autorizados, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público y facilitar el trabajo de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad durante los comicios.

Según explicó Quintero, la decisión fue adoptada tras evaluar los resultados obtenidos durante la primera jornada electoral. El funcionario indicó que la medida se tomó “después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial”.

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Asimismo, destacó que las circunstancias que rodean la elección presidencial hacen necesario concentrar todos los esfuerzos institucionales en la protección del proceso democrático. En ese sentido, señaló que “sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico”.

El secretario también agradeció la colaboración de los ciudadanos y afirmó que la prioridad de la administración distrital es que las votaciones transcurran sin incidentes. “Agradecemos a las y los bogotanos por su comprensión y compromiso: en este momento la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz”, manifestó.

Además de la Ley Seca, la Alcaldía de Bogotá pondrá en marcha otras estrategias para reforzar la seguridad durante la jornada electoral. Entre ellas se encuentran la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), el fortalecimiento de la vigilancia en los puestos de votación, el acompañamiento de la Policía Metropolitana y medidas especiales en el sistema de transporte público.

Las autoridades destacaron que durante la primera vuelta presidencial no se registraron alteraciones graves del orden público en la capital y resaltaron el aumento en la participación ciudadana.

De acuerdo con cifras preliminares divulgadas por el Distrito, la participación electoral en Bogotá pasó de cerca del 58 % en las elecciones presidenciales de 2022 a una estimación de entre el 62 % y el 64 % en 2026. Esto representa un incremento de entre cuatro y seis puntos porcentuales, así como una disminución en los niveles de abstención.

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Según la administración distrital, este crecimiento equivale a la participación de aproximadamente entre 250.000 y 400.000 votantes adicionales, un comportamiento que las autoridades esperan mantener durante la decisiva jornada electoral del próximo 21 de junio.