Fleteo en Bosa: el insólito lugar donde ladrón guardó dinero y arma para evadir a las autoridades en Bogotá

Foto fleteo en Bosa: ladrón escondió dinero y arma en un cementerio para escapar de la Policía.

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Un hombre de 24 años fue capturado en flagrancia en Bosa, Bogotá, señalado de participar en un caso de fleteo contra dos mujeres que acababan de retirar dinero de una entidad bancaria. El presunto delincuente habría intentado escapar y ocultar el dinero y el arma de fuego en un lugar inesperado.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió cuando los uniformados fueron alertados a través de la línea 123 sobre un hurto cometido contra dos ciudadanas que acababan de salir de un banco con aproximadamente 2 millones de pesos.

Persecución en Bosa terminó en un cementerio: señalado de fleteo fue capturado con dinero y arma

Según la información entregada por las autoridades, los patrulleros iniciaron la búsqueda de los responsables y lograron interceptar a dos personas que presuntamente estarían involucradas en el robo. Durante el procedimiento, uno de los señalados intentó huir para evitar ser capturado.

En medio de la persecución, el hombre habría ingresado a un lugar inesperado en el cementerio de Piamonte, en la localidad de Bosa, donde presuntamente intentó esconder los elementos utilizados durante el delito.

La Policía indicó que el señalado habría ocultado en ese lugar el dinero hurtado y un arma de fuego, buscando evadir a los uniformados. Sin embargo, la reacción de las autoridades permitió ubicar los elementos y recuperar el dinero que había sido denunciado como robado.

Las víctimas participaron en el procedimiento y, según el informe policial, reconocieron al capturado como la persona que presuntamente habría participado en el fleteo.

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El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos que se le atribuyen. Además, las autoridades informaron que el hombre ya tendría antecedentes relacionados con hurto.

Este caso ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades distritales por reducir los delitos de alto impacto en Bogotá, donde los reportes oficiales señalan una disminución general en varias modalidades criminales durante los primeros meses de 2026.

Según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), entre enero y febrero de 2026 se registraron reducciones en delitos como homicidio, extorsión, hurto a comercio, hurto de vehículos y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, destacó que las operaciones contra estructuras criminales han tenido impacto en diferentes indicadores. “La desarticulación de bandas, acciones contundentes contra los facilitadores del delito y una mayor operatividad en conjunto con la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha permitido la reducción en la mayoría de los indicadores de seguridad de Bogotá”, manifestó.

En cuanto al hurto a personas, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad, las autoridades reportaron una reducción del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026.

El hurto a entidades financieras, modalidad relacionada con prácticas como el fleteo, también presenta una disminución. De acuerdo con el Distrito, pasó de un caso registrado en 2025 a cero hechos durante el mismo periodo de 2026.

Las autoridades han reforzado los controles alrededor de bancos y cajeros automáticos con grupos especializados de la Policía, patrullajes preventivos y acompañamiento a ciudadanos que retiran grandes sumas de dinero.

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Aunque los indicadores muestran una tendencia a la baja, el Distrito insiste en la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, herramienta clave para activar la respuesta de las autoridades y avanzar en las investigaciones contra los responsables.