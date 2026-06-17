Denuncian que senderistas extranjeros fueron atacados y robados mientras caminaban en cerro en Bogotá

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Un grupo de senderistas estranjeros fue víctima de un violento atraco mientras realizaba una caminata en el sector conocido como Alto de la Teta, en Bogotá. De acuerdo con la información conocida, varios hombres armados con revólveres interceptaron a los caminantes, los despojaron de sus pertenencias y uno de los integrantes del grupo resultó herido durante el ataque.

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El hecho habría ocurrido el pasado 7 de junio; sin embargo, en las últimas horas comenzaron a circular videos que muestran los momentos posteriores al asalto de dos turistas argentinos y generaron preocupación entre ciudadanos que frecuentan zonas naturales de la capital para realizar actividades deportivas y recreativas.

Videos revelan ataque contra senderistas en Bogotá: hombres armados los habrían despojado de sus pertenencias

Según los relatos compartidos por los afectados, los delincuentes sorprendieron al grupo mientras recorría el cerro y procedieron a intimidarlos con armas de fuego. En medio del ataque, el guía de la caminata habría sido lesionado, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre la gravedad de sus heridas.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la seguridad en zonas rurales y de montaña de Bogotá, especialmente en espacios utilizados por deportistas, turistas y amantes del senderismo.

Mientras se investiga este episodio, las cifras oficiales de seguridad de la ciudad muestran un comportamiento mixto. La administración distrital reporta una disminución en varios delitos de alto impacto durante los primeros meses de 2026, aunque el hurto a personas continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

De acuerdo con datos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron reducciones en delitos como homicidio, extorsión, hurto a comercio, hurto de vehículos y otros indicadores relacionados con la seguridad.

El secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo, destacó que las acciones contra las estructuras criminales han permitido mejorar algunos indicadores. “La desarticulación de bandas, acciones contundentes contra los facilitadores del delito y una mayor operatividad en conjunto con la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha permitido la reducción en la mayoría de los indicadores de seguridad de Bogotá”, manifestó.

Uno de los delitos con mayor reducción fue el homicidio, que pasó de 176 casos en los primeros dos meses de 2025 a 154 en 2026, equivalente a una disminución del 12,5 %. Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a operativos conocidos como megatomas, patrullajes conjuntos y análisis criminal para intervenir zonas con mayor incidencia.

La extorsión también presentó una caída significativa, con una reducción del 85,8 %, al pasar de 330 denuncias en 2025 a 47 en 2026. Según el Distrito, estos resultados están relacionados con acciones contra estructuras dedicadas a este delito y el fortalecimiento de la denuncia ciudadana.

En el caso del hurto a personas, uno de los delitos que más afecta la percepción de seguridad, las autoridades reportaron una disminución del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos a 13.017 durante el mismo periodo comparado.

También se registraron reducciones en el hurto de celulares, hurto a comercio, hurto de bicicletas, hurto de automotores, hurto de motocicletas y hurto a residencias, según los datos entregados por la administración distrital.

Sin embargo, el ataque contra los senderistas en Alto de la Teta volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la vigilancia en sectores turísticos y naturales de Bogotá, donde ciudadanos realizan actividades al aire libre.

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Las autoridades mantienen el llamado a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables del robo ocurrido en el cerro.